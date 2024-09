Deze merken werden gedwongen hun modelnaam te veranderen

Hoe anders was de wereld geweest als deze merken niet tegengehouden werden om een andere modelnaam te gebruiken?

Het verzinnen van een naam voor je auto: ga er maar aan staan. Voor sommige merken is het wetenschap. Past het in je gamma? Betekent het niet ‘natte hond’ in het Swahili? En misschien wel het belangrijkst: kan het überhaupt zonder een boos telefoontje van een ander automerk?

Naamsveranderingen

Dat laatste is namelijk wel eens gebeurd. Nou ja, dat boze telefoontje verzinnen we voor de sensatie, maar wel dat andere merken of instanties lucht krijgen van een bepaalde modelnaam waar zij wettelijk recht op hebben. Hierbij een paar bekende en wellicht minder bekende voorbeelden.

Alfa Romeo Milano

Tegengehouden door: Italië

Naam veranderd in: Alfa Romeo Junior

Deze zal je niet heel diep voor hoeven graven. Recent nog kwam Alfa Romeo met hun inslag op het kleine Stellantis-platform voor elektrische SUV’s. Deze werd voorgesteld als de Alfa Romeo Milano. Dat heeft een week geduurd voordat de minister van Made in Italy daar tussen kwam. Die meende dat omdat Alfa Romeo de Milano bouwde in Tychy (Polen), Milano misleidend is voor mensen die denken dat ze met een oer-Italiaans product onderweg zijn. Alfa Romeo veranderde de naam in Junior.

Alfa Romeo Milano

Tegengehouden door: Italië

Naam veranderd in: Alfa Romeo Giulietta

Dan denk je: joh, gun Alfa ook eens hun lolletje. Bedenk wel dat Alfa Romeo precies voor ditzelfde geintje al eerder op de vingers is getikt. Alfa Romeo zou namelijk ook de naam Milano gebruiken voor de opvolger van de 147. Deze werd echter gebouwd in de fabriek in Cassino en dus niet in Milaan. Daarom mocht ook dit model niet met zijn misleidende naam op de markt komen. Vandaar dat Alfa met de naam Giulietta kwam. Dat betekent ‘kleine Giulia’ en in theorie is dat ook precies wat het is. Ook al kwam de Giulia, de ‘grote Giulia’ dus, pas zes jaar later op de markt.

Aston Martin Vantage GT3

Tegengehouden door: Porsche

Naam veranderd in: Aston Martin Vantage GT8 en GT12

Aston Martin deed met de Vantage iets ongebruikelijks. Dankzij hun jarenlange deelnames aan de GT-klassen in de FIA WEC wilden zij net als bijvoorbeeld Porsche een soort straat-GT-auto bouwen. Omdat de Vantage meereed in de GT3-klasse, was de naam Vantage GT3 een duidelijke keuze. Porsche was het daar niet mee eens, aangezien deze Vantage GT3 een directe rivaal voor hun 911 GT3 zou worden en dan dus met dezelfde naam. Dat terwijl Porsche eigenlijk de naam van de raceklasse heeft opgeëist. Desalniettemin veranderde Aston de naam naar GT8 voor de versies met V8 en GT12 voor de versies met V12. Wat eigenlijk nog wel beter is ook.

Ferrari F150

Tegengehouden door: Ford

Naam veranderd in: Ferrari LaFerrari

Aston en Porsche zouden dus rivalen hebben met dezelfde naam. Ferrari en Ford zouden dat probleem niet hebben met de modellen die zij F150 wilden noemen. Bij Ford is dat al jaren een pickup, terwijl Ferrari die naam voor ogen had bij de opvolger van de Enzo. En dan was het zelfs zo dat Ford de naam F-150 met streepje gebruikte en Ferrari zonder. Toch wilde Ford de naam van hun topverkoper uniek houden in de autowereld en werd Ferrari gevraagd om een andere naam te zoeken. Dat werd LaFerrari. Beter is het niet…

Fiat Gingo

Tegengehouden door: Renault

Naam veranderd in: Fiat Panda

Soms gaat het niet eens om exact dezelfde naam, maar heeft een fabrikant toch moeite met gelijkenissen. Zo had Fiat bedacht dat hun nieuwste kleintje dat min of meer de Panda moest opvolgen, niet weer ‘Panda’ moest gaan heten. Fiat koos de naam Gingo. Dat vond Renault niet zo leuk, omdat zij nog steeds hun kleine auto verkochten met de naam Twingo. Gingo leek daar wel heel erg op. Fiat veranderde de naam dus alsnog ‘gewoon’ naar Panda en ook dat is eigenlijk de betere keuze. Vinden wij.

Ford GT40

Tegengehouden door: Safir GT40 Spares

Naam veranderd in: Ford GT

Deze is wel heel bijzonder. Zeg je GT40, dan zeg je Ford. Toch? ‘GT’ voor de racenatuur van de auto en ’40’ omdat ‘ie 40 inch hoog is. Toen Ford in de vroege jaren ’00 de GT40 van een opvolger wilde voorzien, moest deze auto vrijwel identiek worden qua styling en insteek. Dus wilde Ford hem wederom GT40 noemen. Helaas werd deze naam volledig legaal geregistreerd door Safir GT40 Spares, een bedrijf dat GT40’s als ‘continuation-modellen’ bouwde. Ford kon dus hun eigen naam niet gebruiken vanwege een bedrijf dat auto’s bouwde op hun bloedeigen basis. Dus werd de naam GT gekozen. Marketingtechnisch altijd een slimme naam. Welke GT? De Ford GT.

Nio ES6

Tegengehouden door: Audi

Naam veranderd in: Nio EL6

We begrijpen het heel goed als jij tussen de 01’s, 3’s, #5’s, 001’s, G9’s en ET5’s ook niet meer begrijpt welke namen nou bij welk Chinees merk horen. Of dat ze bij een faxmachine horen. Nio kon het ook niet bepaald makkelijker maken, hun modellen kregen twee letters en een cijfers, waarbij het getal de plek in het gamma aanduidt en de letter S of T of het een SUV of sedan/estate is. Het probleem is dan dat de ES6, maar ook de ES7 en ES8 ineens S6, S7 en S8 in de naam hebben. Audi was daar niet content mee, aangezien zij die namen al jaren gebruiken voor de sportversies van de A6, A7 en A8. Daarom heet de Nio ES6 in China, maar EL6 in Europa.

Porsche 901

Tegengehouden door: Peugeot

Naam veranderd in: Porsche 911

Soms heeft een merk de hele historie van één model veranderd, zonder dat te bedoelen. Zo had Porsche het idee om de opvolger van de 356 de naam ‘901’ te geven. Vroege 911’s hadden dan ook een ‘901-motor’. Helaas mocht Porsche de auto nooit met die naam verkopen. Peugeot had vooruit gedacht toen zij begonnen met de strategie om elk model aan te duiden met een getal met 0 in het midden, waar het eerste getal de serie en het derde getal de generatie aanduidde. Omdat zij dat systeem consequent wilden gebruiken tot en met de dag van vandaag, hadden zij ALLE driecijferige getallen met een 0 in het midden geregistreerd. Dus ook 901. En zo geschiedde dat Porsche de naam moest veranderen in 911, misschien wel de meest iconische naam uit de autogeschiedenis.

Tesla Model E

Tegengehouden door: Ford

Naam veranderd in: Tesla Model 3

Ook al zal je het Elon Musk nooit horen zeggen, het kan bijna geen toeval zijn dat de namen van de auto’s ‘S3XY’ spellen. En dan denk je misschien dat de 3 een manier is om het een soort van te censureren, maar als het aan Musk had gelegen was het gewoon ‘Model E’ geweest. Wederom was het Ford die daar een stokje voor stak. GT40 hadden ze niet meer in hun bezit, maar Model E nog wel. Dus moest Tesla iets anders verzinnen.

Volvo S4

Tegengehouden door: Audi

Naam veranderd in: Volvo S40

Volvo gooide hun namensysteem om in de jaren ’90. Vroegâh was de naam van een Volvo logisch. Drie cijfers: eentje voor de generatie, eentje voor het aantal cilinders en eentje voor het aantal deuren. Dat liet Volvo daarna een beetje vieren en zo werd het een beetje onoverzichtelijk, zo waren de 740/760 en 940/960 erg gelijkwaardig, maar was de 850 weer een heel ander model. Toen Volvo met een denderende nieuwe middenklasser op de proppen kwam (op basis van de welbekende Mitsubishi Carisma), moest het anders. S voor sedan, F voor Estate, één getal voor de rangorde in het gamma. Helaas kom je dan uit op de naam S4 voor de sedan. Hallo, Audi. Al is het opmerkelijk dat de Duitsers echt nog maar nét met dit idee waren gekomen en Volvo er dus bijna mee weg had kunnen komen. Volvo loste het op door er S40 van te maken en dus V40 voor de Estate (want F40 wordt ook lastig). Nu we het hier toch over hebben: S staat voor sedan, maar V staat voor ‘Versatile’. Consequent is dus nog steeds niet het goede woord.

BONUS: BMW XM

Een kleine bonus, want het gebeurt ook nog wel eens dat merken vredig naast elkaar dezelfde naam gebruiken. Zo kan je nachtmerries krijgen van de naam XM omdat je aan de lompe BMW-SUV denkt, maar connaisseurs denken dan aan de Citroën-toplimo van de jaren ’90. Mag dit dan wel? Ja hoor, BMW en Citroën hebben elkaar naar verluidt gesproken over het gebruiken van de naam XM. De reden is hilarisch: Citroën kreeg ook geen boze mails van BMW toen zij met de C5 X kwamen, wat Citroën erg vond lijken op X5.