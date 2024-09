Tesla Model 3 wordt vanaf eind dit jaar spotgoedkoop in Nederland

Niet peperduur maar spotgoedkoop. De Tesla Model 3 wordt spoedig bereikbaarder dan ooit in Nederland. Bodemprijs-alert!

Uw trouwe verslaggever vond zichzelf deze middag terug in de files rondom de Domstad. Extreem knaak natuurlijk, maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Zo had ik opeens de tijd om, bij hoge uitzondering, naar de BNR Nationale Autoshow te luisteren. Daar waar natuurlijk altijd onze grote leider @wouter inmiddels bij het meubilair hoort. Naar verluidt heeft de kwaliteitszender zelfs speciaal een stoeltje voor hem laten schuimen, F1 stijl.

Uiteraard ging het veel over ‘elektrisch’ en het zwalkende beleid van de overheid in de autosector. Ook Frank Tanke n van Autorola kwam echter aan het woord met een interessant vrrrrrrhaal voor eenieder die na het bericht van vorige week over hard afschrijvende EV’s, op zoek is naar zo’n spotgoedkope EV okkazie.

Het is namelijk bijna alweer vijf jaar geleden. ‘Wat’, hoor ik u denken? Nou, de invasie van de haven door Nederlanders die allemaal zo snel mogelijk in een bijtellingsvriendelijke Model 3 wilden stappen. Ongezien en zonder proefrit werden ze massaal weggezet. Alle Model 3’s voor Europa, kwamen naar Nederland. Want de overheid gaf ze praktisch gratis weg. Geen glaasje champagne, geen rode lint om de gloednieuwe bolide, geen warme handdruk van een gladde verkoper; het was allemaal overbodig. Gewoon ophalen uit een zeecontainer alsof je zo’n crimineel bent die cocaïne uit boten haalt. Want het was dan ook, bijna net zo lucratief.

Nu echter, komt die hele bups ex-lease Model 3’s dus de markt op. Dat zie je nu al aan de prijzen, maar volgens Tanke is de echte malaise in de markt nog op komst. In korte tijd zullen naar verwachting een kleine 15.000 Model 3’s tweedehands aangeboden worden. Dit gaat onherroepelijk de prijzen onder druk zetten. Voor minder dan 15.000 Euro is de verwachting dat je dadelijk zo’n ex-lease blepper kan scoren. Lekker man.

Ook voor andere EV’s die destijds populair waren geldt overigens eenzelfde fenomeen (Audi e-tron, Jaguar I-Pace). Maar in iets mindere mate, gezien de massa aan Model 3’s die destijds geleverd is. Bovendien heeft met name die e-tron van huis uit al een beperkte range. Dus ja, hoe interessant dat nu nog is als okkazie…Bij een Model 3 is en was dát aspect in ieder geval altijd wel voor elkaar.

Verkoop naar het buitenland dan? Volgens Tanke is ook dat slechts beperkt een optie. Zelfs markten als Noorwegen en Duitsland zijn niet happig om tweedehands Model 3’s. Dus ja, je kan er nergens mee heen. Dat wordt zodoende keiharde deals scoren voor de kopers. Was ist letzte Preis! Waarvan akte.