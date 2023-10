Japanse merken slecht voor het milieu, Euro merken goed

Japanse merken zijn aantoonbaar slechter voor het milieu dan lieve Europese merken, volgens die partij die het aantoont.

Een nieuwe dag, een nieuw onderzoek. Instanties, stichtingen, belangenbehartigers, onderzoekscentra, marketingbureaus én overheden komen om de zoveel tijd over de brug met een nieuw rapport naar aanleiding van een onderzoek. Sceptici zoeken meteen naar de bron en cancellen ’t direct want er is wel iets mis mee.

We hebben er nu weer eentje en we hebben zo’n voorgevoel dat mensen de uitslag van het onderzoek afdoen vanwege de onderzoeker. Het gaat namelijk om een studie van Greenpeace en dat is voor veel mensen een reden om in het toetsenbord te klimmen en heel boos te worden op de uitstoot van hun Rainbow Warrior. Je weet wel, die oude (inmiddels gezonken) dieselschuit van ze waarmee ze over de hele wereld gingen varen.

Japanese merken slecht voor het milieu

Het gaat in dit geval om de ‘Greenpeace East Asia Investigation’. Daarbij beoordelen de onderzoekers de merken op basis van hoe de verbrandingsmotor in de ban doen en op zoek zijn naar alternatieven. Met name Suzuki werd met de grond gelijk gemaakt. Volgens Greenpeace doet het merk er veel te weinig aan om uitstoot te verminderen. Suzuki staat namelijk helemaal onderaan de lijst van het rapport. Sowieso, Japanse merken zijn slecht voor het milieu, aldus Greenpeace.

Overigens gaat het niet alleen om het aantal EV’s in de showroom of wat de plannen zijn met EV’s. Bij Greenpeace keek men ook naar de complete productieketen. Dus Toyota scoorde enorm slecht omdat slechts minder dan 1 per 400 auto’s elektrisch is. Het Chinese Great Wall (30% van wat ze maken is elektrisch) scoorde belabberd omdat hun productieketen niet milieuvriendelijk is.

Maar wie doen het goed dan?

Maar als Japanse merken slecht zijn voor moedertje natuur, welke merken zijn dan lief voor Flora & Fauna? Dat antwoord is iets waar ome @jaapiyo van gaat kirren, want de Duitse premiummerken Mercedes-Benz (1) en BMW (2) doen het heel erg goed. Deze twee merken hebben hun productieketen perfect voor elkaar, slechts 7,25% van de Mercedessen zijn elektrisch. Bij BMW is dat percentage ietsje hoger (10,32%).

Greenpeace dringt er dan ook keihard op aan om sneller de EV te omarmen. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor zichzelf. Merken als BYD en Tesla (die alleen elektrische auto’s verkopen) nemen nu al belangrijke delen van de markt over. Greenpeace gaat overigens (uiteraard) nog een stap verder door te zeggen dat automerken voor 2028 alle verbrandingsmotoren in de ban moeten doen in Europa.

Voor Azië en de VS moet dat in 2030, aldus de mileuclub. Daarnaast moeten fabrikanten investeren in accu-recycling en het milieuvriendelijker maken van de productieketen. Oh, en de medewerkers moeten er ook meer aan gaan verdienen, want dat is ook niet op orde.

Autoblog Nuance!!!

We zien dit overigens min of meer ook in de verkoopcijfers. In de jaren ’80 en ’90 waren Japanse automerken niet aan te slepen. Jazeker, Toyota pakte een voorsprong met hun hybride-techniek, maar verdere maatregelen om de CO2 te beperken worden nu pas doorgevoerd, eigenlijk. Too little, too late. In Nederland betaal je extra veel BPM-boete over CO2-uitstoot van een auto en veel Japanse auto’s hebben dan moeite om prijstechnisch interessant te blijven. Iets dat voorheen een USP was.

Overigens moeten we wel even de hoognodige en inmiddels gepatenteerde Autoblog Nuance aanbrengen. Suzuki is een fabrikant van kleine, lichte en compacte auto’s met relatief eenvoudige techniek. Op die eenvoudige techniek worden ze deels op afgerekend.

Er is echt een verschil tussen theorie en praktijk. De meeste Suzuki’s zijn namelijk eigenlijk ALTIJD heel erg zuinig. Met veel (veelal grote) auto’s die voorzien zijn van plug-in hybride-techniek kán het verbruik erg gunstig zijn, maar als je nauwelijks laadt ook zéér ongunstig. Deze kortzichtige manier van onderzoeken zorgt er tevens voor dat je in Nederland nauwelijks BPM betaalt op een hybride SUV-monster, maar dat A- en B-segment hatchbacks niet te betalen zijn vanwege de BPM boete.

Via: Carscoops