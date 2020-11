Deze moderne Ferrari 250 SWB is enorm veelbelovend - Autoblog.nl

Ferrari kennende zullen ze niet blij zijn met dit project, maar het mag wel!

De Ferrari 250 SWB is een van de duurste Ferrari’s aller tijden. Volgens velen is het ook een van de mooiste. Over dat laatste valt te twisten (ondergetekende vindt de 275 GTB mooier), maar dat het een buitengewoon geslaagd ontwerp is staat buiten kijf.

Niet de makkelijkste

Aangezien het ontwerp van de 250 SWB tijdloos is zijn er natuurlijk fabrikanten die graag een moderne versie van deze Ferrari bouwen. Er is wel een probleempje: Ferrari is nu niet bepaald de makkelijkste. Zij willen hun merk en alles wat daar onder valt met hand en tand beschermen.

Rechtszaak

Gelukkig staat Ferrari niet boven de wet. Dat bleek eerder dit jaar toen Ares Design – dat gevestigd is in het hol van de leeuw: Modena – een rechtszaak tegen het merk aanspande. De inzet waren de rechten op het ontwerp van de 250 GTO. De rechter stelde Ares Design in het gelijk, onder meer omdat Ferrari het ontwerp al meer dan vijf jaar niet meer gebruikt heeft. Dit betekent dus dat de deur nu wagenwijd openstaat voor moderne interpretaties van de Ferrari 250 GTO. Voor de 250 SWB zal waarschijnlijk hetzelfde gelden.

GTO Engineering

Het Britse GTO Engineering ziet daarom hun kans schoon. Zij zijn gespecialiseerd in het vakkundig opknappen van klassieke Ferrari’s, maar gaan nu zelf een auto bouwen. Zoals de tekeningen laten zien heeft de 250 SWB duidelijk als inspiratie gediend, hoewel de luchtinlaten onder de motorkap van de GTO afkomstig zijn. Dat past dan weer bij de naam GTO Engineering.

Blauwdruk

Niet alleen het design zal historisch verantwoord zijn. De nieuwe 250 SWB zal namelijk ook een V12 en een handbak krijgen. Daarnaast zal het gewicht onder de 1.000 kg blijven. Om dat laatste voor elkaar te krijgen zal GTO Engineering dan wel weer moderne materialen gebruiken. Verdere details hebben we nog niet, maar deze ingrediënten klinken erg goed. Bovendien ziet het er geweldig uit. Maar dat kan ook bijna niet anders, als je de Ferrari 250 SWB als blauwdruk gebruikt.