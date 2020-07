Ferrari verliest rechten 250 GTO

En dat vinden we helemaal niet erg.

Als er één auto compleet onbereikbaar is, dan is het de 250 GTO. Deze auto is zelfs voor het overgrote deel van de miljonairs onbereikbaar. Ergens is het doodzonde dat het iconische design voorbehouden blijft aan zo’n extreem selecte groep. Ferrari doet er alles aan om dit zo te houden: via de rechtbank verboden ze vorig jaar alle replica’s en herinterpretaties.

Het Italiaanse bedrijf Ares Design, toevallig ook gevestigd in Modena, was niet zo blij met deze uitspraak. Zij hadden namelijk een moderne interpretatie van de 250 GTO ontworpen, zoals hieronder te zien. Nu Ferrari moeilijk ging doen, leek het erop dat al hun werk voor niets was geweest.

Ares spande daarom een rechtszaak am Ferrari de rechten van de 250 GTO uit handen te laten geven. Ze hadden daarbij een goed argument: Ferrari heeft het ontwerp van de 250 GTO de afgelopen vijf jaar niet gebruikt. Volgens de Europese wetgeving is dat wel een vereiste om de rechten te kunnen behouden.

De rechter stelde Ares gelukkig in het gelijk, wat betekent dat de deur nu openstaat voor fabrikanten om de 250 GTO na te bouwen. Ze zullen wel een andere naam moeten verzinnen, want Ferrari houdt de rechten op de naam 250 GTO.

Naast hun moderne DeTomaso Panthera, kan Ares Design dus nu ook de moderne 250 GTO gaan bouwen. Het plan was om tien exemplaren te maken. Als donorauto kan zowel een F12 als een 812 Superfast gebruikt worden. Het design van de 250 GTO en de techniek van een Superfast: dat klinkt als een uitstekende combinatie. We zijn in dit geval dus blij dat de uitspraak niet in het voordeel van Ferrari is uitgevallen.

Foto: een erg goed gelukte replica, gefotografeerd door @autoleven