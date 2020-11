"Albon zit alleen bij Red Bull vanwege zijn paspoort" - Autoblog.nl

Jacques Villeneuve legt even uit wat er aan de hand is.

Het valt niet mee om tweede rijder te zijn als de eerste rijder Max Verstappen heet. Na Pierre Gasly was het de beurt aan Alexander Albon om de tweede viool te spelen bij Red Bull. Deze switch bleek helaas niet goed uit te pakken voor het team, zoveel is inmiddels wel duidelijk.

Ondanks zijn matige prestaties is Red Bull duidelijk coulant richting de Britse Thai. Eerst zou hij nog twee races krijgen om zich te bewijzen. Die twee races hebben we inmiddels gehad en Albon heeft zich niet bewezen. In Portugal kwam hij namelijk als twaalfde over de streep en op Imola helemaal niet. Toch krijgt Albon nu nog twee of drie extra races om zich te bewijzen.

Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve neemt zoals gewoonlijk geen blad voord de mond. Hij weet precies wat er aan de hand is. Jacques zegt namelijk dat Albon alleen bij Red Bull zit vanwege zijn paspoort. Verder noemt hij Alexander “de slechte tweede rijder ooit bij Red Bull.”

Met zijn paspoort-opmerking verwijst Villeneuve Jr. uiteraard niet naar het Britse paspoort van Albon, maar naar diens Thaise paspoort. Het is namelijk niet Dietrich Mateschitz, maar een Thaise-familie die een meerderheidsbelang heeft in Red Bull Racing. Het team is dus eigenlijk half Thais. En laat Albon nu ook half Thais zijn. Interessant, heel interessant…

Foto: Smudge 9000