Dit zijn -op papier- de beste auto’s ter wereld

De crossover heeft de MPV weggejaagd? Waarom kan het niet beide in één auto? Hier wat voorbeelden van auto’s die dat proberen.

De wereld is momenteel in de ban van de SUV en de crossover. Grote, lompe auto’s waar veel wordt opgeofferd voor een hoge zit. Misschien is het een trend en waait het weer over. Immers hebben we de MPV-trend ook al min of meer gedag gezegd, daar zijn niet zo veel meer van over. Toch lijkt het ook niet helemaal verleden tijd dat fabrikanten een MPV-achtig model willen bouwen, denk maar aan wat Land Rover wil doen naar verluidt met de nieuwe Discovery.

Combinatie

Waarom ook eigenlijk niet, een MPV met SUV-trekjes? Een hoge zit heeft zowel een MPV als een crossover dus dat beide categorieën een markt bedienen, dat is duidelijk. MPV’s waren uitstekend in het maximaliseren van binnenruimte en minimaliseren van buitenruimte. Veel beter dan crossovers en SUV’s dat doen. Maar die zien er weer wat stoerder uit en komen op een blauwe maandag nog wel eens een grasveldje door. Dat klinkt alsof de combinatie van die twee zaken een perfecte auto betekent. Gelukkig weten we dat, want er zijn merken geweest die een ‘MPV-crossover’ verkochten. En wel meer dan één…

Genoeg redenen om eens te kijken naar deze opgeleukte MPV’s en welke merken het aandurfden om zoiets te bouwen. Op chronologische volgorde:

Peugeot Partner Combispace VTC

1997

Het is altijd lastig om dé eerste te vinden, maar tijdens het opkomen van de MPV waren Peugeot, Citroën en Renault er als de kippen bij. De ‘ludospace’, zoals de Partner, Berlingo en Kangoo werden genoemd, was een hit. Peugeot durfde het in 1997 aan om de speciale VTC-versie uit te brengen van de Partner Combispace, de passagiersversie. Deze had meer bodemvrijheid, dikkere bumpers en zelfs koplamp- en achterlichtbeschermers! Vierwielaandrijving bleef uit (daarvoor moest je de Dangel-ombouw hebben) maar je kreeg wel een instelbaar sperdifferentieel.

Deze versie overleefde zelfs de flinke facelift van de Peugeot Partner in 2001. De versie heeft overigens veel namen gehad: VTC, maar ook Escapade of Grand Escapade, Indiana en ‘Ushuaïa Grand Raid’. Klinkt in ieder geval avontuurlijk. De Peugeot Partner heeft zijn stoere versie eigenlijk zijn hele levensspanne gehouden, zelfs de Rifter is eigenlijk een soort MPV-crossover.

Renault Mégane Scénic RX4 / Conquest / Xmod

2000 – 2007 – 2013

Iets waar je vrij snel achter gaat komen: de Renault-groep geloofde heilig in de crossover annex MPV. Eigenlijk piekte dat al bij de eerste poging, qua potentie dan. De Renault Mégane Scénic kreeg tijdens de facelift van de eerste generatie (Phase II) een speciale ‘RX4’-variant. En dat ging verder dan een stoere naam en wat marketing.

De aanpassingen voor de RX4 gingen namelijk niet over één nacht ijs. Hij werd flink opgehoogd en het chassis werd volledig aangepast om een part-time 4WD-systeem aan te brengen. Dit systeem kwam overigens van het welbekende Steyr. Het uiterlijk werd flink dik gemaakt met allerlei plastic stootstukken en natuurlijk het reservewiel achterop. En jawel, net als vrijwel alles met een reservewiel achterop, had de RX4 een achterdeur in plaats van een klep. Over alles was nagedacht, tot het wijzigen van de wielsteek van vier naar vijf bouten. Een duur grapje, wat ervoor zorgde dat de RX4 een nogal duur nicheproduct werd.

Conquest

De tweede generatie Scénic kreeg ook een offroad-achtige versie na de facelift. De Scénic Conquest is een stuk minder serieus dan de RX4. Zo leent deze alle mechanische componenten van een ‘gewone’ Scénic en krijgt deze alleen wat offroad-achtige bumpers en dakrails mee. Er kwam geen Grand Scénic Conquest.

Xmod

Dat sloeg kennelijk beter aan, want het is die versie die mee werd genomen naar de derde generatie. Wederom weer enkel de korte versie (niet de Grand) en na de facelift. De Xmod volgt precies hetzelfde recept als de Conquest, maar dan met een andere naam. De offroad-versie van de Scénic verdween bij de vierde generatie.

Renault Kangoo 4×4

2001

Zoals gezegd nam Renault de MPV-crossover zeer serieus en kwam er ook een tegenhanger voor de Partner VTC. De Kangoo 4×4 kreeg echter een troef mee: vierwielaandrijving. Grappig genoeg niet hetzelfde systeem als de Scénic RX4, maar een op maat gemaakt systeem door Nissan. Ook dit ging om een part-time 4WD-systeem, waar de auto alleen 4×4 heeft als de tractiecontrole merkt dat je de achterwielen ook nodig hebt. De Kangoo 4×4 werd vanaf de eerste facelift de gehele levensloop van de eerste Kangoo verkocht, maar Renault kapte ermee bij de tweede generatie.

Suzuki SX4

2006

Dit zou je kunnen bestempelen als meer een crossover dan een MPV, maar door de standaardversie van de Suzuki SX4 denken wij toch meer aan een midi-MPV à la Meriva. Maar er kwam ook deze opgeruigde versie, optioneel zelfs met 4Grip, Suzuki’s naam voor 4×4. De opvolger van de SX4 genaamd SX4 S-Cross (wat dus officieel S-Cross 4 S-Cross is), was al weer een stuk tammer.

Fiat Sedici

De Suzuki SX4 bracht ook nog een vreemde tweelingbroer op de markt. De SX4 kwam namelijk samen met de Fiat Sedici op de markt. Deze eendagsvlieg was er enkel als stoere versie en ook optioneel met 4×4. Een Fiat die toch ietsje beter uit de verf kwam dan de vorige keer dat Italianen een Japanse auto rebadgeden (de Alfa Romeo Arna). Je kon de Sedici overigens herkennen aan een bijna Audi-esque single frame-grille.

Oh ja, en Fiat had gevoel voor humor: Sedici is Italiaans voor ‘zestien’. En wat is de uitkomst van de som 4×4?

Ford Fusion Crossroad

2006

Over ééndagsvliegen gesproken: Ford durfde met de Focus Estate en Fusion ook een stoer model aan middels de Crossroad/Xroad-versie. En wederom was het vooral uiterlijk vertoon, met two-tone (plastic) bumpers en wat aluminium sierdelen. De Fusion in zijn geheel hield het maar kort vol, de Focus Crossroad was er ook enkel maar bij de facelift van de tweede generatie. Wel is die in theorie weer terug met de huidige Focus Active.

Volkswagen CrossGolf (Typ 1KP)

2007

Volkswagen had het maken van opgehoogde modellen al in de vingers. De Syncro-modellen van de T3 en T4 bijvoorbeeld, maar ook de Golf Country. Later kwam de Polo Fun (Typ 9N), die na de facelift (Typ 9N3) CrossPolo heette. Daarna kwam een CrossGolf, maar die was niet zoals de Country gebaseerd op de hatchback en ook niet zoals de latere Alltrack op de Golf Variant. Nee, de CrossGolf was een opgeleukte Golf Plus en dus een crossover-MPV. Dat werkte, onder andere door het ontbreken van 4Motion en elke andere vorm van offroad-capaciteit, ongeveer zo goed als het klinkt. Overigens waren deze er in Duitsland wel met Allradantrieb, maar dat kon je ook krijgen op de niet-CrossGolf.

Volkswagen CrossTouran (Typ 1T)

Volkswagen vond het recept in ieder geval goed genoeg om ook te kopiëren naar de grote broer van de Golf Plus, de Touran. Vanaf de eerste facelift kon je die ook krijgen als opgehoogde CrossTouran. Wederom in de basis zonder 4Motion, dus in echt ruig terrein is dit wel het equivalent van jezelf uit een modderpoel bevrijden met enkel je armen terwijl je benen niks doen. Ook voor deze Touran gold echter dat je in Duitsland wel 4Motion kon krijgen.

De CrossTouran overleefde zelfs de tweede en laatste facelift in 2012! Daarna was het wel schluß voor de extra stoere Touran en moest je voor stoere VW’s een Passat of Golf Alltrack zoeken.

Skoda Roomster Scout (Typ 5J)

2007

Ook bij Skoda was de ‘Scout’-aankleding populair. De Octavia Scout, op basis van de Combi, was een soort Golf Alltrack avant la lettre. Hoger, stoerder en optioneel verkrijgbaar met 4×4 dus nog best potent. De Fabia Scout was minder van dat, daar ging het vooral om de plastic bumpers en ietsje hogere grondspeling. En ja, de Roomster, de MPV-variant van de tweede generatie Fabia, kreeg ook een Scout-variant. Je kwam er geen centimeter verder mee in het onverharde dan een normale, maar je hebt een hoge zit en het ziet er stoer uit. En veel meer binnenruimte dan de crossovers van heden ten dage! Koop dan!!1!

Dacia Dokker Stepway

2014

En we zijn weer terug bij de Renault-groep. De Dacia Dokker was vooral bedoeld als een goedkoop alternatief voor de Kangoo. Er kwam zoals wel vaker ook een personenversie en die kwam dan weer als crossover-achtige MPV genaamd Stepway, het stoere label dat Dacia op vrijwel al hun modellen plakte. Een soort spirituele opvolger voor de Kangoo 4×4, zonder de 4×4 dan.

Dacia Lodgy Stepway

2016

Maar het wordt nog gekker: het Stepway-label vond ook zijn weg naar de nog grotere broer van de Dokker, de Lodgy. Met zeven man onderweg in een als crossover verklede grote MPV. En ja, eigenlijk kom je er geen meter verder mee dan een standaard Lodgy, maar het oog wil ook wat. Crossovers, kennelijk.

Honda Jazz Crosstar

2020

Misschien vraag je je inmiddels af: wanneer is het eigenlijk geëindigd met die MPV-crossover? Eigenlijk (nog) niet. Ja, een populair autotype is het absoluut niet, maar je kan nog een C-segment mini-MPV annex crossover kopen in de vorm van de Honda Jazz Crosstar. Wederom een auto die geen spat capabeler is dan een standaard Jazz, maar wel eentje die er stoer uitziet met two tone lak, dakdragers en plastic opplakspul. Alleen de Crosstar is echt enkel een optisch feestje, want hij staat geen millimeter hoger op zijn wielen.

BONUS: Dacia Jogger

2022

We twijfelen een beetje over de Dacia Jogger, want in tegenstelling tot de rest van het lijstje is dit geen variant van een standaard Jogger. De zevenzits Dacia MPV is gewoon zoals hij is met de ruige extra onderdelen erop, zelfs op de basisversie. We benoemen hem toch even omdat de elementen van een crossover en een MPV er duidelijk in te herkennen zijn. Er is gekozen voor een wat ruige uitstraling met wederom veel plastic onderdelen, een zilveren bodemplaat voorop en iets opgehoogde veren. Tussen deze en de Jazz Crosstar kun je dus nog zeker offroad-achtige MPV’s kopen.