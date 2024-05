Nieuwste gelimiteerde Pininfarina-project is een absolute beauty

Niet gek dat een designhuis met iets moois komt, maar deze nieuwste Pininfarina-creatie lusten wij erg graag.

Een Pininfarina om je vingers bij af te likken, eigenlijk zou dat natuurlijk de norm moeten zijn. Je waagt je niet aan het zijn van een designhuis als je vervolgens alleen maar troep produceert, toch? Maar goed, de ene Pininfarina is de andere niet. Het designhuis heeft immers ook hun handtekening gezet onder de Hyundai Matrix.

Morgan Midsummer

Ups en downs dus, maar de nieuwste Pininfarina is zeker een up als je het ons vraagt. Hij heet de Midsummer en ook al is het design van Pininfarina, de technische basis en het merk voor- en achterop is Morgan. Hij lijkt op het welbekende oude design van de Morgan Roadster, maar dan met wat extra gave details. En het ontbreken van een voorruit en dak, het is een soort Speedster.

Hout

Uiteraard speelt, zoals bij meer Morgans, hout een grote rol bij de Midsummer. De hele ‘omlijsting’ van de cabine is bedekt met een soort teakhout. Het gaat om meer dan honderd individuele houtlagen die samen zijn gevoegd om elk houten element te vormen. Met de hand, uiteraard, waardoor er ook nog eens 30 manuren in gaan zitten.

Maar naast het hout is ook de carrosserie van de Morgan Midsummer een plaatje. De lijnen van de Roadster zijn makkelijk te herkennen, maar het oogt allemaal iets specialer. Ook de bijzondere gesmede putdekselvelgen passen er eigenlijk perfect bij. Laten we het zo zeggen: er zijn erg goede keuzes gemaakt.

Verder is Pininfarina dan wel Morgan een beetje vaag over de Midsummer. Er zit een zescilinder motor met een achttraps automaat in, wat zoals de meeste Morgans waarschijnlijk een BMW-motor en bak betekent. Uiteraard met als bewijs de ietwat misplaatste BMW-automaathendel en het eveneens nogal misplaatste stuur.

Er komen 50 stuks van, maar ook het bedrag wordt niet genoemd. Uiteraard wordt je als een vorst behandeld qua keuzevrijheid, voor de aankleding dan. Pininfarina kopieert ook nog eens de Fuoriserie-naam van Maserati, om aan te tonen dat ze met een nieuwe serie nóg specialere projecten komen. Dit is dus nog maar het begin.