Deze Nederlandse 991 GT3 heeft nog maar 49 km (!) gereden

Deze 991 GT3 met handbak en Clubsport-pakket is de ultieme rijdersauto waar niet mee gereden is.

Een Porsche bezitten is voor velen de droom, maar je kunt natuurlijk altijd blijven dromen. Boxster-bezitters dromen van een 911 en 911 Carrera-bezitters dromen op hun beurt weer van een 911 GT3.

Wat nu echt de ultieme droomuitvoering is? Dat is een kwestie van smaak, maar een handgeschakelde 991 GT3 Mk2 in Racing Yellow komt voor ondergetekende in ieder geval aardig in de buurt.

Je had het misschien al gezien, maar dit exemplaar wordt momenteel geveild bij onze vrienden van The Collectables. Het gaat om een GT3 van na de facelift en dat betekent onder andere dat de boxermotor 4,0 liter groot is in plaats van 3,8 liter. Met dit atmosferische blok kun je doortrekken tot een hemelse 9.000 toeren.

Voor de liefhebbers van zelf schakelen is dit exemplaar extra leuk. Deze auto is namelijk handgeschakeld. Bij de 991 GT3 Mk1 was dat geen optie, maar ze bedachten zich in Zuffenhausen. De GT3 Mk2 werd namelijk weer wél met handbak geleverd. Zodoende kun je met deze Porsche nog lekker zelf schakelen op de ouderwetse manier.

Dit exemplaar is samengesteld door iemand die wel zin had in een serieus potje sturen, want deze auto is ook uitgevoerd met het Clubsport-pakket. Dit bestaat uit een rolkooi, zes-puntgordels en een brandblusser. Deze optie kon je gratis en voor niks aanvinken. Maar dat doe je natuurlijk alleen als je ook plannen hebt om er mee op het circuit te gaan.

Dat is met deze auto echter niet gebeurd. Sterker nog: deze auto heeft misschien niet eens een snelweg gezien. Er staat namelijk maar een luttele 49 km op de teller. Toch heeft deze auto gewoon een kenteken. Al sinds 2018 staat deze GT3 op Nederlandse platen.

Je vraagt je natuurlijk af: wie koopt in vredesnaam de ultieme rijdersauto om er vervolgens niet mee te rijden? Het antwoord op deze prangende vraag weten we toevallig. De eigenaar was wel degelijk van plan ermee te rijden, maar kreeg een mountainbike-ongeluk voordat hij de sleutels in handen kreeg. Als gevolg van dat incident kon hij niet meer fatsoenlijk in de kuipstoelen komen.

Zodoende staat er nu dus een 991 GT3 Mk2 uit 2018 te koop die nog praktisch nieuw is. Een buitenkansje. Meebieden kan via The Collectables!