Porsche 911 Carrera S veel sterker dan gedacht

Kijk, nog meer waar voor je geld.

Vermogen is een vreemd fenomeen eigenlijk. Heel erg simpel vertaald: hoe meer vermogen een auto heeft, hoe sneller deze is. Daarom willen wij natuurlijk auto’s hebben met zo veel mogelijk vermogen. Want meer is per definitie altijd beter.

Echter, enkel alleen aan ‘peekaa’s’ heb je niet zoveel. Er zijn nog veel meer factoren die bepalen of Auto 1 langzamer of sneller is dan Auto 2. In sommige gevallen wordt een vermogen ook fraai naar boven afgerond. Dus alles rond de 320 pk noemden ze bij TVR ‘405 pk’. Niet dat een TVR ooit traag aanvoelde, maar de belofte werd niet helemaal ingelost.

Porsche doet het vaak juist precies andersom. Vaak hanteerde men bij Porsche een bepaalde marge. Hun auto’s moesten onder alle omstandigheden minimaal het opgegeven vermogen houden. Als de omstandigheden dus aanzienlijk beter zijn, kan het vermogen ‘per ongeluk’ hoger uitvallen. Ergo: in veel vergelijkende tests komen Porsches prima mee met hun concurrenten, ondanks het ‘lagere’ vermogen.

Bij de nieuwe Porsche 911 van de 992-generatie lijkt het niet anders zijn. Bij het Amerikaanse Motor Trend vonden hun testauto, een Porsche 911 Carrera S, wel heel erg potent aanvoelen. Wat bleek, het vermogen op de wielen bedroeg 414 pk, terwijl het koppel (eveneens op de wielen), zo’n 550 Nm bedroeg.

Het vermogen op de wielen is niet het vermogen waar we normaliter over spreken. Dat is namelijk het vermogen op de krukas. Je hebt namelijk te maken met verliezen in de transmissie en de rest van de aandrijflijn. Reken je die mee, dan kom je uit op een kleine 490 pk en 648 Nm. Kijk, dan wordt zo’n 911 Carrera S bijna een goedkope auto voor wat je ervoor terug kijkt. Porsche adverteert overigens zelf een maximum vermogen van 450 pk bij 6.500 toeren 530 Nm bij 2.300 toeren. Mocht je vermogen niet zo relevant vinden en een goedkopere 911 wensen is overigens sinds kort een oplossing in de vorm van de 911 Carrera zonder S. Die levert 385 pk. Tenminste, dat zegt Porsche…