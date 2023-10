Deze ‘neppe’ Ford Bronco op Marktplaats is kneiterduur

Gigantisch veel geld voor een Ford Bronco en dan heb je volgens fans nog niet eens de ‘echte’ versie.

Er zijn veel partijen die in Nederland auto’s importeren vanuit bijvoorbeeld de VS. Die worden dan hier verkocht zonder de rompslomp van de import. Dat laat wel pijnlijk duidelijk zien waarom die auto’s hier niet officieel geleverd worden. Iets met krankzinnige prijzen. Want het leuke van vele Amerikaanse auto’s is nou juist dat je weinig betaalt voor erg veel lol. Haal je dat betaalbare aspect weg, dan is er geen lol meer aan.

Ford Bronco

Eerst hadden we hier een Ford Bronco staan om dat punt te bewijzen. Maar we hebben iets gevonden dat het misschien nóg wel beter bewijst. Eveneens een Ford Bronco, maar dan een ander model. Dit is een Ford Bronco Sport.

Ford Bronco Sport

Hoe zat het ook alweer? Naast de ‘fullsize’ Ford Bronco, de Jeep Wrangler-concurrent, bracht Ford de Bronco Sport op de markt. De Bronco is een gaaf ding, maar trekt een bepaald soort publiek aan. De gewone koper vindt het misschien allemaal te heftig, maar vindt de retro-Bronco-trekjes wel leuk. Voor die mensen is de Bronco Sport perfect. Minder rasechte offroader, meer middenklasse SUV met een Bronco-achtige smoel.

Nep

De Bronco-purist vindt de Ford Bronco Sport veelal niks, want eigenlijk is ‘ie ‘nep’. Maar het lijkt te werken. Overigens zou een dergelijk model wellicht kunnen scoren in Europa, maar bij het naar Europa brengen van de Bronco rept Ford geen woord over de Sport. Deze Ford Bronco Sport die gewoon op Marktplaats staat bewijst wellicht perfect waarom.

Te duur?

We kijken namelijk naar een best leuk apparaat, vinden wij. Stalen velgen zijn cool en retro, de Bronco-trekjes werken prima en qua interieur is ‘ie juist weer lekker nuchter Ford. Voor pak ‘m beet 45.000 euro zou dit toch best een tof Kuga-alternatief zijn.

Deze Bronco Sport met ‘slechts’ een tweeliter, wel 245 pk, is wel ietsje duurder dan dat. De verkoper, die het importeren en alle belastingen dus al voor je heeft gedaan, wil er 72.999 euro voor vangen. Met de kop eraf, hij komt uit 2021. Een BMW X3 uit 2023 heb je voor 67.000 euro en laten we wezen, dat heb je eigenlijk liever.

Voor fanaten van obscure auto’s is de Bronco Sport een leuke kans in Nederland, maar een slimme koop is het waarschijnlijk niet. Maakt niet uit, als ‘ie goedkoop zou zijn zou iedereen er eentje hebben. Obscuriteit kost gewoon geld. Heb jij het ervoor over? Dan kan je terecht op Marktplaats.