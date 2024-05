Max Verstappen sluit snelle deelname Le Mans niet uit

Vroeg of laat gaat Max Verstappen op Le Mans rijden. Maar het kan zo maar vroeger dan later zijn.

Het is een jongensdroom. Niet alleen van Max, maar zeker ook van Max. Zo’n vijftien jaar geleden, toen Verstappen nog een kleine Verstappen was en papa Jos de grote man, was hij op Le Mans om te zien hoe zijn vader mee racete in de legendarische 24 uur van Le Mans.

Als kind vond hij de sfeer daar al geweldig. De 24 uur wordt ingedeeld in verschillende stints die door meerdere coureurs in dezelfde auto worden gereden. Dat teamelement, dat er mede voor zorgt dat je samen een compromis voor de afstelling moet vinden, is een extra factor van de 24 uurs race die Max erg aanspreekt.

Max Verstappen op Le Mans

Racen in de 24 uur van Le Mans staat zeker op Max zijn bucket list en dat hoeft helemaal niet nog jaren te duren. Dat kan gewoon tijdens zijn loopbaan lezen we op Nu.nl.

Het is volgens de wereldkampioen afhankelijk van de voorbereiding of het kan tijdens een Formule 1 seizoen. Hij verwijst naar vorige week toen hij deelnam aan de digitale 24 uur van de Nürburgring (en won) terwijl hij ook moest racen in Imola. Zonder de mogelijkheid zich goed voor te bereiden had hij dat niet gedaan.

Le Mans en de Formule 1 rijden in hetzelfde weekeinde ziet Max nog niet gebeuren, maar als het eventueel te combineren is moet het kunnen, aldus de 26 jarige coureur. Gemiste kans voor dit jaar dus, want in het Le Mans weekeinde van 15 en 16 juni is er geen Grand Prix.

Teams willen wel

Le Mans is hot. In de Hypercar topklasse rijden steeds meer merken mee. Ferrari, Porsche, Toyota, BMW, Lamborghini, Peugeot en Cadillac zijn inmiddels van de partij. Verstappen laat aan de nieuwssite doorschemeren dat hij wel eens gecontacteerd door teams of hij het ziet zitten. Maar hij waakt voor overhaaste beslissingen.

Teammaat

Over zijn teammaat heeft hij ook al nagedacht. De gewichtsregels van Le Mans schrijven voor dat snelle auto’s extra kilo’s aan boord krijgen om de snelheid eruit te halen en de auto’s zo meer aan elkaar gewaagd zijn.

Waar in de Formule 1 gewichtsverschillen tussen coureurs juist met gewichten in de stoel worden gecompenseerd. Max Verstappen weegt met uitrusting zo’n 80 kilogram. Als teammaat voor de 24 uur zou hij wel Yuki Tsunoda willen. Die is maar 1,61 meter lang en weegt een stuk minder. Dat scheelt dan zomaar een paar tienden per seconde.

Max Verstappen wil dus wel. En dat hoeft helemaal niet lang te duren. De vraag is alleen wel of het mag van Helmut Marko. Die verbood hem eerder al om überhaupt in real life over de Nürburgring te rijden. Wij zijn in ieder geval voor.