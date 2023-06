Prachtige Porsche met een mooi verhaal op Marktplaats

Deze gebackdate Porsche 911 SC occasion kan van jou zijn! Dit pareltje staat online op een nieuwe eigenaar te wachten.

Op de interwebs is voor iedereen wat te vinden. Maar sommige dingen springen er wel echt uit. Zoals deze parel van een Porsche 911 occasion. Niet alleen een plaatje om te zien, maar ook inclusief alle documentatie én met een verhaal.

Historie

Dat verhaal begint in Italië waar de auto in 1979 als een witte Porsche 911 SC 3.0 met ducktail zijn leven begint. De tweede eigenaar was een inwoner van Frankrijk die graag wat meer pit in de auto wilde. Dus bouwde die er in 1999 een Metzger 3.2 flat six motor met matching 915 versnellingsbak in.

Weer een eigenaar verder, een Franse voormalig WRC navigator, is in 2014 de grote ombouw begonnen. De ducktail is eraf gegaan en de auto is helemaal overgespoten in de kleur “Urano Grau”. Overigens is de ombouw en het spuiten geheel gedocumenteerd met papieren en foto’s.

Backdaten

Zo zijn er onder andere origineel stalen 930 turbo achterschermen gemonteerd, exclusieve nieuwe chromen raamlijsten, spiegels en roosters, “longhood” motorkap en voorschermen van onder andere DMorris (Frankrijk), verbrede velgen in originele Fuchs look, Dansk uitlaat met dik lawaai en nog veel meer extra’s om het plaatje compleet te maken.

De huidige eigenaar kon de auto overnemen en naar Nederland halen omdat hij eigenlijk overtallig was. Hier is de auto weer helemaal technisch nagekeken en is de versnellingsbak volledig gereviseerd. Remmen en schijven zijn vervangen, nieuwe banden (Avon semi slicks) en nog veel meer.

Het interieur is ook nog aangepakt. Een klassiek houten Nardi stuur met matching pookknop werd gemonteerd en het interieur is professioneel opnieuw bekleed met een combinatie van bruin antiek leder met de originele Porsche pepita stof.

Het dashboard is ook onder handen genomen en opnieuw bekleed. De huidige eigenaar heeft een “underdash” van Rennline uit de VS geplaatst. Enzovoorts enzovoorts.

Porsche 911 SC, eeeh, oh nee, ST

Nu de auto helemaal af is en van een Porsche 911 SC is getransformeerd naar een Porsche 911 ST, begint de verkoper kennelijk aan een nieuw project. Maar goed nieuws voor jou! Want de enorme map met foto’s, documenten en rekeningen, inclusief auto met apk tot september 2023, is te koop voor een slordige 114.500 euro. Koop dan?

Dank Rachid voor de fijne tip!