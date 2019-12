Deze niet-SUV is wél een groot succes

Zagen we dat aankomen?

Als het gaat om nieuwe auto’s, zien we dat traditionele carrosserievormen als een coupé, cabriolet en sedan telkens minder populair zijn. Daarentegen zien we ook dat de interesse in cross-overs explosief toeneemt. Nu valt daar op zich wat voor te zeggen. Maar wat is er eigenlijk mis met een C-segment hatchback? Dat is toch eigenlijk de perfecte auto voor 90% van de meeste mensen?

Dat blijkt wel bij Ford het geval te zijn, want de vierde generatie Focus is namelijk niet aan te slepen. Elke 135 seconden wordt er wel eentje verkocht. Sinds 2015 is de verkoop van de Focus weer toegenomen in 20 markten. Dat is opmerkelijk, want de de meeste concurrenten hebben moeite om de schade beperkt te houden. Niet dat we direct medelijden met dealers moeten hebben, klanten stappen vaak over op een CUV van het merk. In plaats van een 308 een 3008, zeg maar.

Terug naar de Focus. In Nederland en Europa doet het model het heel erg aardig, maar in de VS ging het niet goed genoeg om de derde generatie te voorzien van een opvolger. Misschien hadden ze dat toch moeten doen. Op dit moment zijn er namelijk al 250.000 exemplaren in Europa verkocht. Ook in Nederland zien we ook een toename in populariteit, zij het op een andere manier. 2013 was het laatste goede Focus jaar (bijna 13.500 stuks). Daarna ging het bergaf naar 5.000 tot 6.000 exemplaren op jaarbasis. Dit jaar moet het wel heel raar gaan lopen, willen Ford Nederland niet de 10.000 exemplaren gaan halen.

Wellicht dat het volgend jaar weer een goed jaar wordt, want Ford heeft een nieuwe variant onthuld, namelijk de Focus Active X Vignale. In principe combineert Ford hiermee de luxe van de Focus Vignale met de ‘stoere’ eigenschappen van de Focus Active. We zetten dat even tussen haakjes, want het zijn voornamelijk cosmetische wijzigingen, de Focus Active heeft geen lage gearing, tussenbak of vierwielaandrijving. Net als de gewone Active is de Active X Vignale er als vijfdeurs hatchback en stationwagon. Wellicht dat het een handige toevoeging is voor mensen die toch een eigenlijk een luxe crossover willen.

Of de Focus Active X Vignale naar Nederland komt, is nog niet bekend. De Active en Vignale zijn wel leverbaar in ons koude kikkerlandje. Gezien het succes van de Focus in Nederland zou deze er prima bijpassen. Het succes is overigens wel relatief. In 1999 werden er meer dan 22.000 Ford Focussen verkocht en in 2000 zelfs meer dan 24.000.