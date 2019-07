Ford Focus ST (2019): rijtest en video

Een Ford Focus die moet concurreren met heel veel goede hot hatchbacks. De Ford Focus ST is klaar voor de strijd en wij gingen ermee los in Zuid-Frankrijk.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Er is nogal wat aanbod op de hothatch-markt tegenwoordig. De Golf GTI TCR, bijvoorbeeld, of de Renault Mégane R.S. en de Hyundai i30 N. De Honda Civic Type R en de Peugeot 308 GTi zijn er ook nog en ongetwijfeld vergeet ik er nog één of twee. Ze hebben allemaal ongeveer 280 pk voor ongeveer 50.000 euro. En precies in dat speelveld begeeft Ford zich nu ook weer met de Ford Focus ST.



Op papier is het bijna de vorige RS: de 2.3 viercilinder turbo onder de motorkap is goed voor 280 pk en 420 Nm koppel. Dat vermogen wordt via een elektrisch sperdifferentieel aan de voorwielen geleverd waarbij tot 100% van het vermogen naar het wiel met grip gestuurd kan worden middels hydraulisch bediende koppelingen. De handgeschakelde zesbak is voorzien van een automatische (maar uitschakelbare) tussengasfunctie. Anti-lag techniek zorgt ervoor dat de druk in de turbo tot drie seconden beschikbaar blijft nadat de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt. Vind je dit allemaal wat eng klinken dan kan je, mocht Ford Nederland besluiten hem te gaan verkopen, ook een zeventraps automaat kiezen later dit jaar die alles voor je regelt.



Het motorblok levert z’n 280 pk’s bij 5500 toeren en het optimale koppel is beschikbaar tussen 3000 en 4000 toeren per minuut. Dat is niet een hele ruime bandbreedte overigens, maar hoe dat rijdt daar komen we zo even op terug. De sprint naar 100 wordt in 5,7 seconden geslecht met behulp van Launch Control en de topsnelheid bedraagt een (begrensde) 250 kilometer per uur.



Uiterlijk is de Focus ST te onderscheiden van de ST-Line dankzij een aangepaste voorbumper, andere dakspoiler, achterbumper en twee dikke uitlaatpijpen aan de buitenkant van de bumper. Supergoed nieuws voor de aanhangerrijders onder ons, want de vorige generatie ST kon dankzij de centraal geplaatste uitlaat geen trekhaak onder de bips krijgen. Als je het Performance Pack aanvinkt krijg je bovendien rood geverfde remklauwen.



Niet onbelangrijk: de Focus ST is tot stand gekomen onder de bezielende leiding van Leo Roeks, het Nederlandse hoofd van Ford Performance. Die is met name trots op het evenaren van prestaties uit de vorige generatie Focus RS. We spreken Leo kort tijdens de lunchstop en het is duidelijk dat deze man benzine in zijn aderen heeft zitten. Hij geeft aan dat ze qua beleving met name op het gebied van besturing en geluid hebben gelet bij het creëren van de Focus ST maar onderbreekt zijn verhaal om even een Audi R8 V10 uitgevoerd in Viper Green na te kijken die voorbij komt. Je kan zien dat hij geniet van het geluid en de verschijning. Daarna vertelt hij verder over de Focus ST.



Bijvoorbeeld over de slimme ondersteltechniek, de Continuously Controlled Damping die zich elke volledig kan aanpassen aan je rijgedrag, bijvoorbeeld. Voor het eerst beschikt de Focus ST ook over variabele rijmodi, te weten Wet / Slippery, Normal en Sport. De rijmodi beïnvloeden een shitload aan systemen, te weten het eLSD, CCD (demping), EPAS (stuurbekrachtiging), de gaspedaalrespons, het schakelgedrag (indien je voor de zeventraps automaat kiest), ESE (lees; meer geluid door de boxen) en de klimaatregeling.



Als je voor het optionele Performance Pack gaat krijg je daarbij nog (naast Launch Control en wat andere goodies) de modus Track, die ervoor zorgt dat je rempedaal gretiger reageert, nog meer precisie (lees: weerstand) in de besturing. Bovendien is er meer vrijheid in het ESC en wordt het eLSD nog een stapje agressiever. De rode knop op het stuur is trouwens een snelkoppeling naar de Sport-modus. Altijd direct beschikbaar dus.



In het interieur vinden we een afgeplat stuur, Recaro’s, een aluminium pookknop met ST-badge, instaplijsten met ST-logo’s, alu pedalen en nog wat andere snuisterijen die het sportieve karakter van de ST keurig onderstrepen. Verder zijn er natuurlijk de extra metertjes die we altijd krijgen in een ST, maar die zijn in dit geval verhuist naar het digitale, turbodruk, oliedruk en olietemperatuur zijn voortaan te vinden in het 4,2 inch scherm achter het stuur.



Leuk allemaal, tijd om te vlammen. De Focus ST was altijd de auto die je meteen bij z’n nekvel wilde grijpen om te kijken wat je eruit kon halen. Dus dat gaan we maar eens proberen. Wat meteen opvalt is dat je de motor een beetje bij de les moet houden, maar geholpen door de slimme anti-lag techniek reageert het blok meestal vlot en gretig. De soundtrack is ook leuk, met in Sport en Track zelfs bij het opschakelen wat plofjes als je er echt voor gaat. Ook kun je indien gewenst schakelen zonder je voet van het gas te halen, al vergt dat wel enige gewenning. De over de jaren ingebouwde routine om het gas los te laten bij schakelen is moeilijk uit mijn systeem te krijgen, waardoor het eigenlijk meer afleidt dan helpt bij het rijden.



Met de rechtelijnsnelheid zit het dus wel goed, maar belangrijker is dat het ding een beetje de bocht om wil. Hij is niet zo mobiel aan de achterkant als z’n voorganger, maar de nieuwe Focus ST wil z’n kontje nog best een beetje in de bocht gooien als je erom vraagt. De besturing zelf voelt redelijk zwaar en kan door het eLSD differentieel soms wat onrustig aanvoelen. Autoblog Top-Tip: laat de Track modus lekker voor wat ‘ie is, tenzij je echt op een biljartlaken (lees: circuit) aan het rammen bent. Het differentieel is in Track-modus zodanig bijterig dat elke oneffenheid in de weg ervoor zorgt dat je stuur een andere kant op wil dan jij bedacht had. Dat hoeft niet erg te zijn als je er rekening mee houdt, maar in de Sport-modus werkt het differentieel net wat subtieler waardoor je meer het idee krijgt de auto een beetje in de hand te hebben.



Ford kreeg over de Fiesta ST de feedback van klanten dat er te weinig verschil zat tussen de verschillende rijmodi en dus hebben ze die van de Focus ST echt wat verder uit elkaar getrokken. Prima keuze en het zorgt ervoor dat de auto eigenlijk voor elke set omstandigheden wel een goed werkende setting heeft, zonder dat deze in elkaar over lijken te lopen.



De nieuwe Ford Focus ST is niet de hardste als we hem vergelijken met eerder genoemde concurrenten. Het is ook niet de luidruchtigste of de best uitziende (ik weet het, subjectief, maar toch) hot hatch in z’n marktsegment. Nee, de Focus ST moet het met name hebben van een fabelachtige wegligging en een heerlijk direct stuurgedrag. Het is wellicht wederom de best sturende semi-hete hatchback die er te koop is. Om ze echt goed te vergelijken moeten we ze misschien eens naast elkaar zetten, maar in ieder geval komt de nieuwe Ford Focus ST op het eerste gezicht niets tekort.

Is je interesse gewekt? De nieuwe ST is beschikbaar vanaf €49.100 in Nederland. Onze zuiderburen komen er ongeveer 13.000 euro goedkoper vanaf. In Nederland krijg je dan wel meteen de ST3, en dan zijn er niet heel veel opties meer om aan te vinken, behalve het 1.200 euro kostende Performance Pack. En dat wil je natuurlijk. Filmpje!

Foto’s: Ford