Autoindustrie schrapt meer dan 80.000 banen

De nabije toekomst ziet er niet rooskleurig uit voor werknemers van autofabrikanten.

De berichten over autofabrikanten die banen gaan schrappen waren het afgelopen maanden niet van de lucht. Mercedes, BMW, Audi: allemaal zagen ze geen andere oplossing dan het mes te zetten in het personeelsbestand. De Duitsers liepen dan ook niet voorop met de elektrificatie. Een merk als Nissan, die wel meer vooruitstrevend was op dit punt, is echter ook genoodzaakt een flink aantal banen te schrappen.

Bloomberg heeft alle onheilspellende cijfers bij elkaar opgeteld en komt uit op een totaal van meer dan 80.000 banen. Deze zullen verspreid over de komende jaren het veld moeten ruimen. In Duitsland zullen verreweg de zwaarste klappen vallen. Maar ook de rest van de wereld, met name Verenigd Koninkrijk en de VS, moet er aan geloven. Snel groeiende economie├źn als India en China ontspringen evenmin de dans.

De acties zijn het gevolg van de grote verschuiving naar elektrisch in de auto-industrie. Daar zijn namelijk grote investeringen voor nodig. Voor autonome systemen geldt hetzelfde verhaal. Tegelijkertijd stijgen de kosten door spanningen op het handelsgebied. De wereldwijde productie komt dit jaar uit op 88,8 miljoen auto’s, wat een daling is van 6% ten opzichte van vorig jaar. De verwachting is de daling volgend jaar door zal zetten.

bron: Bloomberg