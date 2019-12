Een BMW X3 M subtiel aanpakken doe je zo

Dichter bij een M3 Touring kom je niet.

Het is een autotype dat enorm gehyped word op het moment: de snelle stationwagon. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ze in Noord-Europa enigszins populair zijn, maar de rest van de wereld heeft liever een snelle SUV. Audi en Mercedes hebben wel diverse aanbiedingen in dit segment, maar de rest van de concurrentie doet alleen aan snelle crossovers, niet stationwagons. Zo is er géén BMW M3 Touring. Hoe gaaf dat idee ook zal zijn, BMW M Touring modellen zijn nooit populair geweest. Alleen Audi lijkt ze in grote getale weg te kunnen zetten.

Mocht je toch iets wensen wat op een M3 Touring lijkt, is de nieuwe X3 M een goede optie. Het is een crossover, maar wel een van de meer sportiever rijdende in zijn klasse. Qua uiterlijk is het ook een keurige SUV. We hebben nog niet gereden met de X3 M, maar het zal ongetwijfeld een feest zijn. Het enige nadeel, je weet dat een M3 Touring iets sneller geweest zou zijn vanwege de lagere weerstand en wagengewicht. Dat probleem verhelpt Dähler voor je, want ze hebben de X3 M onder handen genomen.

Dähler richt zich voornamelijk op mechanische tuning. Dus qua uiterlijk is er niet heel veranderd ten opzichte van de standaard X3 M. De Dähler X3M staat iets dichter bij de grond en de velgen zijn enorm: 21″ of 22″ behoren tot de mogelijkheden. Je lokale bandenboer zal van je gaan houden. Je buren ook trouwens, want optioneel is een sportuitlaat verkrijgbaar.

Onder de kap heeft Dähler ook het nodige gedaan. Althans, ze hebben niet heel veel gedaan, maar wel precies datgene wat heel erg effectief is. Ze hebben de ECU onder handen genomen en kwamen uit op maar liefst 610 pk aan vermogen en 760 Nm aan koppel. Wat het met de prestaties doet, zegt Dähler niet. Wel dat de firma werkt aan een ‘Stage 2’-kit. Ook werken ze nog aan een instelbaar onderstel. Alle onderdelen zijn per direct beschikbaar. Wel moet je zelf een X3 M meenemen, die is er vanaf 135.995 euro.

