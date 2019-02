Deze nieuwe Toyota is níet hybride

Maar heeft wel een V8!

Toyota en hybride aandrijflijnen zie je tegenwoordig overal. Het is ook iets wat ze heel erg goed doen, daar bij Toyota. In 9 van de 10 situaties ben je uitstekend bediend met zo’n astmatische vierpitter of lijzige V6. Beetje ondersteuning van een elektromotor en je kan het verbruik (ietsje) drukken. Hartstikke leuk natuurlijk, maar in sommige situaties zit de klant daar helemaal niet op te wachten.

Zoals in het geval van de Sequoia. Nee, ondanks dat elke kleuter in Lelystad tegenwoordig zo heet, gaat het nog steeds om een Toyota. De Toyota Sequoia is een fullsize SUV, groter dan een Land Cruiser, maar lager gepositioneerd. De grote Land Cruiser is natuurlijk engineering overkill en mede daardoor zeer prijzig. De Sequoia (afbeelding boven) is gebaseerd op de Tundra pickup en wordt in de Verenigde Staten gebouwd. Een groot verschil met de Tundra is dat de Sequoia is de achterwielophanging. De Tundra pickup heeft een starre achteras, de Sequoia heeft een onafhankelijke wielophanging.

De huidige (tweede generatie) Sequoia gaat nu alweer mee sinds 2008 en wordt zo af en toe voorzien van een update om ‘vers’ te blijven. Vandaag laat TRD (Toyota Racing Development) zijn visie op de Sequoia zijn. De TRD Sequoia ziet er een stukje stoerder uit, mede dankzij de grille waarin T O Y O T A groot uitgeschreven staat. Dat doet natuurlijk denken aan de oude landkruisers en Hilux pickups. De zwarte BBS velgen meten een bescheiden 18″, maar zijn voorzien van flink wat rubber. Verder wordt al het chroomwerk vervangen door zwarte accenten. Het interieur van de Sequoia TRD Pro is eveneens (licht) aangepast.

Bij de Sequoia TRD Pro gaat het ook niet om het show-effect, maar hoeveel werk je ermee kunt verzetten. Zo krijg je aluminium zijplaten, een beschermingsplaat onder de motor en een roofrack om al je survival-uitrusting mee te nemen. De Sequoia TRD Pro krijgt verder speciale Fox schokdempers met zeven verschillende standen, zodat je de auto optimaal kunt aanpassen aan de ondergrond. De motor, een 5.7 liter grote V8, levert 381 pk en 544 Nm. Dankzij een speciale TRD-uitlaat kun je deze nog beter horen. De Toyota Sequoia wordt onthuld op de Chicago Motor Show.