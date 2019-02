Porsche Boxster ‘James Dean’ slaat de plank net mis

Leuk geprobeerd, maar nee.

De autowereld kent ware helden. Voor de een is dat onze huidige F1-ster Max Verstappen, voor de ander zijn dat bekende acteurs van weleer. Sommige mensen vinden een combi daarvan geweldig. Iemand die de wereld van races en films goed combineerde, was James Dean. Naast filmwerk was hij helemaal verknocht aan auto’s. Vooral Porsches waren zijn ding. De in de jaren ’50 net nieuwe Porsche 356 was een echte Deanmobile, maar zijn meest bekende auto was de Porsche 550 Spyder. Met nummer 130 op de motorkap en de bijnaam ‘Little Bastard’ was Dean dol op racen in deze Porsche. Helaas iets te dol, want in 1955 crashte hij en overleed hij op 24-jarige leeftijd.

De 550 Spyder is overigens een hele speciale Porsche. Door een oplage van 78 stuks zijn ze enorm zeldzaam. Eén op één Replica’s van de Deanmobile zijn er wel, maar daarvoor moet je goed kunnen knutselen. Als je daar de tijd, het geld of de moeite niet voor overhebt, kun je het veel eenvoudiger houden, zoals een Amerikaanse coachbuilder deed met een Porsche Boxster. Maar het resultaat is dan, laten we zeggen, apart.

Een ode aan je held waarderen wij evenveel als huisvlijt. En toch lijkt deze Porsche Boxster ‘James Dean Edition’ uit 1997 helemaal nergens op. De Boxster is als een kleine 911 Cabrio de spirituele opvolger van de 550 Spyder, dus die bekleden met roodleren interieur en racenummers erop spuiten, dat is een tof idee om Dean te eren. De gebotoxte klassiek uitziende neus hoeft echt niet, de afgeplakte achterlampen zijn raar en de RUF-velgen zijn kitscherig. De ombouw is een one-off door ene Mark Schlachter van Metalkraft Coachworks in Cincinnati. Voor de ombouw zijn onderdelen van RUF, TechArt en zelfs koplampen van een Mercedes E-Klasse gebruikt. Op papier een leuk idee, maar in het echt valt het enorm tegen. Sorry Mark, maar het lijkt nergens op.

Voor wie mij nu weer als Mr. Sceptissimo ziet en de auto juist wél heel erg geslaagd vindt: je kunt je geluk op bij de aankomende Amelia Island-veiling van RM Sotheby’s. Er is nog niks geboden op de Boxster, dus een schatting kunnen we niet geven. De auto bungelt namelijk enorm tussen kansloos huisvlijt en een geniale one-off. De bieders mogen kiezen.