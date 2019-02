Populariteit youngtimers stijgt enorm

Die zagen we niet aankomen.

Er is een tijd geweest dat auto’s niet al te best waren. Ze gingen gewoonweg niet zo lang mee. Natuurlijk waren er uitzonderingen die de regel bevestigden, maar de meeste middenklasse automobielen roestten en rotten met de jaren weg. Gaandeweg werden auto’s telkens beter en kon men er langer mee rijden. Dat is ook te zien op de Nederlandse wegen, je ziet telkens meer youngtimers rijden. Dat lijkt niet alleen zo, het wordt ook bevestigd door het CBS. In 2008 waren er zo’n 900.000 youngtimers, in 2018 waren dat bijna 1.900.000 auto’s van 15 jaar of ouder.

De youngtimer is een belangrijke categorie in de totale autoverkopen. In 2018 was 22% van alle verkochte auto’s een youngtimer. De meeste groei is te bemerken bij jonge youngtimers: auto’s tussen de 15 en 25 jaar oud name 19% in populariteit toe. In totaal zijn er 1.600.000 youngtimers van 15 tot 25 jaar oud. De youngtimers van 25 tot 40 jaar oud waren aanzienlijk minder geliefd. Voorheen werd deze categorie vrijgesteld van wegenbelasting. Omdat de dienstdoende ministers enorm veel geld misliepen, hebben ze in het kader van het milieu de wegenbelasting ingevoerd voor deze categorie auto’s. Dat heeft zijn uitwerking niet gemist, want deze categorie is met 170.000 exemplaren de kleinste. Deze aantallen blijven dalen. Het aantal oldtimers (40 jaar en ouder) in Nederland is licht aan het stijgen. Er rijden in Nederland zo’n 141.000 oldtimers rond.

Ook de import van youngtimers nam toe, zij het bescheiden. In 2018 werden er 12.000 youngtimers geïmporteerd. Dat is nog geen procent van het aantal youngtimers dat op dit moment in Nederland rijdt. De meeste auto’s komen in de categorie ‘youngtimers’ terecht, simpelweg door veroudering. Het zal geen verrassing zijn dat veel jonge youngtimers op naam staan van een bedrijf. Zakelijke rijders doen gemiddeld 12.600 kilometer per jaar, terwijl particuliere youngtimer rijders iets meer dan 10.000 kilometer per jaar rijden. De youngtimers van 25 tot 40 jaar zijn ook hier duidelijk min der populair: daarmee wordt jaarlijks zo’n 4.200 kilometer gereden. De minste kilometers worden gemiddeld gemaakt oldtimers. Daarmee wordt op jaarbasis minder dan 1.800 kilometer afgelegd.

Als het gaat om particuliere auto’s, zijn merken als Opel, Volkswagen en Peugeot erg populair met modellen als de Astra, Corsa, Golf, Polo en 206. Logisch natuurlijk, want deze hatchbacks waren 15 jaar geleden (toen ze nieuw waren) niet aan te slepen. Er zijn ook geen verrassingen als het gaat om de populairste youngtimers die zakelijk worden gereden. Hier doen merken als Volvo, BMW en Mercedes-Benz het uitstekend. De Ford Focus scoort in beide categoriën erg hoog.