Deze nieuwe Volkswagen is eigenlijk een rijdende bioscoop

Voor iedereen die vindt dat infotainment eigenlijk het belangrijkste onderdeel van een auto is.

In Europa hoor je autofabrikanten tegenwoordig voorzichtig zeggen dat fysieke knoppen misschien toch wel handig zijn. Volkswagen belooft zelfs dat de komende ID.2 weer wat ouderwetse bediening krijgt.

Maar ondertussen gebeurt er in China precies het tegenovergestelde. Daar willen klanten juist meer schermen, meer connectiviteit en meer digitale snufjes. Gelukkig levert Volkswagen precies dat met de nieuwe ID. Era 9X. Deze gigantische SUV heeft van binnen namelijk meer weg van de tv-afdeling in de MediaMarkt dan van een auto.

Een cockpit die vooral uit schermen bestaat

De ID. Era 9X is een nogal flinke SUV met drie zitrijen en plaats voor zes personen. Zodra je naar binnen kijkt zie je eigenlijk meteen dat het traditionele dashboard grotendeels is ingeruild voor uhm… displays. Voorin domineren twee flinke schermen van 15,6 inch het dashboard, waarmee vrijwel alle functies van de auto worden bediend. Klassieke knoppen? Die hebben Chinezen niet nodig.

De traditionele digitale instrumentencluster maakt grotendeels plaats voor een hedendaagse head-up display. Toch is de kans groot dat bestuurders vooral naar de enorme schermen op het dashboard blijven kijken.

Dacht je dat het feest daar ophield? Think again. Achterin klapt namelijk een scherm van 21,4 inch uit het plafond voor entertainment. Passagiers op de tweede zitrij krijgen bovendien projecties in de portieren waarmee verschillende multimediafuncties kunnen worden weergegeven.

Meer sfeer dan een loungebar

Naast schermen, heeft de SUV ook een flinke dosis sfeerverlichting gekregen. In totaal loopt er bijna 13 meter aan sfeerverlichting door het interieur, inclusief verlichting in het plafond rondom het panoramadak. Futuristisch hoor.

Dat de SUV zo digitaal is, heeft een echt een hele duidelijke reden. Chinese kopers geven volgens Volkswagen de voorkeur aan auto’s met veel technologie, slimme foefjes en uitgebreide infotainmentmogelijkheden. Het interieur is daarom ook ontworpen als een soort slimme cockpit waarin schermen centraal staan.