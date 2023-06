Deze NL-ertjes doen in 2023 mee aan de 24 uur van Le Mans

Le Mans is terug en beter dan ooit. Deze NL-ertjes doen mee aan de Fanse klassieker.

Zoals we eerder al schreven is de 24 uur van Le Mans dit jaar echt weer iets om naar uit te kijken. De afgelopen jaren wisten we vooraf al: als er niks geks gebeurt, wint Toyota. De Japanners waren het enige overgebleven fabrieksteam nadat de twee VAG-brigades van Audi en Porsche afhaakten. Zo konden ze eindelijk die felbegeerde zege(s) ook binnenhalen.

Iets wat een Japanse fabrikant voorheen ondanks verschillende pogingen van Nissan en Toyota alleen was gelukt in 1991, toen de legendarische Mazda 787B wankelmotor won. De vereniging van trommelvliezen heeft die auto nog steeds bovenaan staan op hun most wanted lijstje.

Dat tegen een stel goedbedoelende privateers. Maar dat weet over 25 jaar niemand meer als Toyota zich profileert als meervoudig Le Mans winnaar in ronkende reclames. Maar als ze dit jaar winnen, dan wordt dat er eentje om wel te herinneren. De concurrentie bestaat namelijk uit Porsche, Peugeot, Caddilac en…Ferrari. Daarbij zijn er nog wat exoten van de Glick en Colin Kolles voor dat extra snuifje kruiden in de curry. Noice. Voor de winst overall komen dus realistisch gezien zomaar dik tien équipes in aanmerking. Dat hebben we heel lang niet gezien.

Andere klassen

Naast de dikste bleppers, rijden dit jaar ook weer de LMP2’s rond. Met 24 auto’s maken zij percentueel gezien zelfs het grootste deel van het startveld op. Zeker is hier dat een Oreca-Gibbs 07 gaat winnen. Alleen wellicht heet die Alpine, als het team van Matmut Alpine wint. Zijn zetten dezelfde auto in maar hebben die hun eigen naam gegeven. Ook in deze klasse doen de nodige NL-ertjes mee. En gezien de ‘gelijke’ auto’s, moeten die dus ook een kans maken.

Bij de GT’s is het allemaal ook een beetje anders dit jaar. Geen onderverdeling meer tussen GTE Pro’s en GTE Am’s, want alleen Am’s komen in actie. 21 teams gaan strijden in hun Fezza’s, Astons, Porsche’s en Corvette’s. Sommige teams zitten meer aan de pro kant en sommige wat meer aan de am kant…maar ze strijden nu dus allemaal onder dezelfde regels in dezelfde klasse.

En dan de NL-ertjes: kanshebbers?

Nu winnen wij tegenwoordig natuurlijk alles in de autosport. Dus waarschijnlijk ook de 24 uur van Le Mans. Althans, is het een beetje realistisch? Mjah…het is niet uitgesloten

In de hoogste klasse moeten we het hebben van Renger van der Zande. De enthousiaste man die dingen verzekert en soms ook nog altijd racet. In Amerika is Renger knap uitgegroeid tot een vaste waarde in de Endurance. Zodoende heeft hij een zitje kunnen bemachtigen bij Cadillac. Het team wordt namelijk gerund door Ganassi en dat is geen onbekende grond voor Renger.

De V.Series R was niet de snelste in de kwalificatie, maar ‘zat er gewoon bij’. Het gat naar de kop (Ferrari) is er maar is niet per se onoverkomenlijk. Zeker niet als bij Caddilac alles goed loopt en bij anderen even niet. En we weten ook niet wat de race pace en het verbruik van de teams gaat zijn. BMW was in 1999 ook niet de absoluut snelste. Maar de V12 LMR won wel van Audi, Toyota, Nissan en co. Dus…Het zal niet makkelijk worden, maar wie weet. De Caddy van Renger en co start als zevende en was in de kwalificatie zo’n 7 tienden langzamer als de polesitter.

LMP2 NL-ertjes

In de LMP2 zijn we weer uiterst goed vertegenwoordigd, ondanks het afhaken van team Frits van Eerd. Frits heeft toch veel goeds gedaan, want zijn coureurs van der Garde en van Uitert hebben elders gewoon een plekje gevonden. Giedo komt uit voor Graff Racing en Job voor Panis Racing. De laatste rijdt samen met de jonge Tijmen van der Helm.

Maar er zijn nog meer NL-ertjes, ook bij goede teams. Bent Viscaal is vanuit de monoposto’s naar de Endurance gegaan en komt uit voor Prema. En Robin Frijns heeft weer onderdak gevonden bij WRT. Nyck de Vries doet helaas niet mee deze keer. Althans, tenzij hij vlak voor de race nog iemand gaat vervangen, zoals vorig jaar.

Binnen het forse veld starten de Nederlanders als volgt: Viscaal vanaf P8, van der Garde vanaf P13, van Uitert en van der Helm vanaf P14 en Frijns vanaf P16.

GT NL-ertjes

Geen jonge Bleek in de GT’s, maar Jeroens oude partner Ben Keating is dit jaar wel gematched aan een andere NL-er. Nicky Catsburg komt namelijk weer in actie voor Corvette Racing met een C8.R. Bij Corvette doen ze gewoon mee met een serieus fabrieksteam, ook al is het dan een ‘Am’ race. Meteen dus ook een goede kans om te winnen. Nicky start vanaf P3. Onlangs won hij al de 24 uur van de Nürburgring. Dus dit is een kans om succes aan succes te rijgen.

Verder is er niemand uit Nederland met een GT onderweg dit weekend. Vier Belgen, maar slechts één NL-ertje. Zonde.

NASCAR NL-ertjes

Die zijn er helaas niet. De Camaro ZL-1 wordt bestuurd door Jimmy Johnson, Mike Rockenfeller en Jenson Knoop. Wel een erg gaaf ding.