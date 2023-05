Nicky Catsburg wint 24 uur Nürburgring met Italiaanse frikadel

En alweer Nederlands succes in de autosport. Nicky Catsburg heeft de 24 uur van Nürburgring gewonnen met bovenstaande Italiaanse frikadel.

Tot zo ver de kansen om ooit een speciale Ferrari te mogen kopen voor uw trouwe verslaggever. Maar er is een goed excuus om de nieuwe Ferrari 296 GT3 van Nicky Catsburg uit te schelden voor frikadel. De auto wordt namelijk ingezet door Frikadelli Racing. Een referentie naar het feit dat geldschieter/teameigenaar Klaus Abbelen zijn fortuin te danken heeft aan de verkoop van vleesproducten.

Na 24 droge uren op de ‘Ring kwam de 296 GTB van Catsburg, Bamber, Pittard en Felipe Fernandez Laser als eerste over de meet. In de slotfase wisten Catsburg en Pittard de BMW M4 GT3 van Marco Wittman, Sheldon van der Linde, Maxime Martin en Dries Vanthoor van zich af te houden. Een Mercedes AMG GT3 pakte de derde plaats.

In andere klassen was er ook keihard Nederlands succes. In de klasse AT is Marco van Ramshorst eerste (van vier) geworden met een Porsche 718 Cayman. En in de klasse SP10 (16 deelnemers) heeft Maxime Oosten uit Beesterzwaag gewonnen met een BMW M4 GT4. Minder geluk was er voor de gebroeders Huisman. Zij hoefden met hun Porsche 911 Cup auto alleen een BMW E46 M3 GTR te verslaan om een klassezege te pakken. Echter vielen zij uit na 21 ronden.

Voor Beitske Visser gold min of meer hetzelfde in een BMW M4 GT4, zij nam het op tegen een andere BMW M4 GT4. Echter de volledig vrouwelijke equipe van onze Beits kwam niet verder dan 30 ronden. Voor Carlo van Dam was er wel een tweede plaats te noteren aan de meet. Carlo deed dat met de fabrieks-Subi WRX STI in de klasse SP4T. Echter deze telde ook maar drie deelnemers, waarvan er slechts twee aan de meet kwamen. Dus…ja.

Er zijn nogal veel klassen die meedoen aan het spektakel en daarom is het overzicht achter de toppers soms een beetje zoek. Maar goed, het blijft wel een enorm feest om naar te kijken, racen op de ‘Ring. De zege voor Ferrari markeert overigens de eerste keer sinds 2002 dat niet een van de premium Duitser de race wint. Destijds won een Dodge Viper geprepareerd door ORECA. Waarvan akte.