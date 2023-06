24 uur van Le Mans 2023: tijden en wat je moet weten

De 24 uur van Le Mans 2023 staat voor de deur. Lees hier alles over het komende raceweekend.

Dit weekend hebben geen race van een uurtje of anderhalf en 300 km, maar 24 uur en zo’n 5.000 km! De 24 uur van 2023 gaat dit weekend weer van start. Strikt genomen is het evenement al bezig. Waar ze bij de Formule 1 het raceweekeinde zo breed mogelijk uit proberen te smeren, probeert de organisatie van de 24 uur van Le Mans (de ACO) om het over een hele week te tillen.

De eerste van de twee kwalificaties is al gehouden. Bij Le Mans noemen ze de kwalificatie een hyperpole. Zie het een beetje als Q1 en Q2, maar dan over meerdere dagen. De uitslag van de kwalificatie hebben we voor je.

Donderdag 8 juni:

20:30 – 21:00 | Hyperpole

22:00 – 23:00 | Vrije Training

Vrijdag 9 juni:

Zaterdag 10 juni:

16:00: start race

Zondag 11 juni

16:00: finish race

24 uur van Le Mans

Nou, behoeft deze race nog een introductie? Nou, nee, eigenlijk niet. De naam Le Mans komt van het dorpje Le Mans dat vlakbij ligt. Het bijzondere is dat je zoveel mogelijk ronden moet rijden. Er is geen einddoel qua aantal ronden, in tegenstelling tot Formule 1. De 24 uurs van Le Mans is de oudste en langstlopende endurance race op deze planeet.

De eerste editie was in 1923. Toen won het duo Lagache en Leonard in een Chanrd & Walcker Type U3 15CV Sport. In 1936 sloeg men de race over vanwege een staking (het blijft toch een Frans feestje) en in 1940 tot 1948 werd de race niet gehouden vanwege de Tweede Wereldoorlog en de naweeën ervan.

Het circuit: La Sarthe

Het is een semi-permanent stratencircuit. Dat is op zich niet vreemd. Het is echter geen circuit in of rond een stad (het dorpje Le Mans stelt an sich niet zo veel voor). De baan is 13,626 en je kunt hem onderverdelen in drie delen. Het eerste gedeelte is van start tot bocht 6. Dat zijn glooiende bochten van het vaste-circuit gedeelte (er is ook een Bugatti-circuit). Dan hebben we het rechte stuk wat vroeger één lang recht stuk was. Dat is nu onderverdeeld met twee chicanes.

Dit is normaal gesproken openbare weg. Leuk als je een keer een bedevaartstrip wil houden. De tweede sector bij de scherpe bocht aan het einde van de Hunadieres. Dan is er nog een heel recht stuk en komen de lastige bochten bij Maison Blanche. Vervolgens rijden de auto’s weer op hoge snelheid naar bocht 13 om vanaf daar weer van de openbare weg af te gaan. De baan is bijzonder snel. Downforce is beperkt van belang gezien de lange rechte stukken, maar wel lekker in de bochtige sectoren.

Wat is het ronderecord op Circuit La Sarthe?

Dat is een nauwelijks te bevatten 3:17.297 op naam van de Brit Mike Conway. Hij deed in een Toyota TS050 Hybrid tijdens de 24 uur van Le Mans 2019.

Le Mans: resultaten van 2022

Het kan zijn dat je er eventjes ‘uit’ bent geweest en de race van vorig jaar niet meer voor de geest kunt halen. Daarom bij deze eventjes een opfrisser!

Hoe ging de kwalificatie van de 24 uur van Le Mans in 2022?

Er was nog niet heel veel concurrentie voor Toyota, dat iedereen naar huis reed. Kamui Kobayashi reed een tijd van 3:27.247. Met de hyperpole ging de pole position uiteindelijk naar Brendon Hartley: 3:24.408.

Wie reed de snelste raceronde tijdens de 24 uur van Le Mans in 2022?

Uiteraard een Toyota, met Brandon Hartley achter het stuur: 3:27.906.

Hoeveel auto’s vielen uit in 2022?

9, aanzienlijk minder dan het jaar ervoor.

Hoe zag het podium eruit in 2022?

Toyota Gazoo Racing (Buemi, Hartley, Hirakawa) Toyota Gazoo Racing (Conway, Kobayashi, López) Glickenhaus Racing (Briscoe, Westbrook, Mailleux)

Wat is de weersvoorspelling voor de 24 uur van Le Mans 2023?

Er is kans op regen, met name in de middag op zaterdag. Verwacht meerdere buitjes en af en toe zelfs en onweersbui. Qua temperatuur zit het wel snor: tussen de 17 graden (’s avonds) en 29 graden (in de middag). Er staat nauwelijks wind.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de 24 uur van Le Mans 2023?

Nou, hij doet niet mee natuurlijk. Overigens wel aan een digitale versie ervan. Collega @jaapiyo stelt binnenkort nog de Nederlandse coureurs voor en gaat uitgebreid hun kansen behandelen.

Waar kan ik de 24 uur van Le Mans 2023 bekijken?

Zowel RTL als Eurosport zenden de race uit, maar geen van beiden doen dat 24 uur. Je begint bij RTL7, dat om 15:00 begint met de voorbeschouwing. Dan moet je om 19:25 even overschakelen naar RTL 5 dat de race tot 0:00 uitzendt. Vervolgens schakel je terug naar RTL 7 en kun je tot 16:30 kijken. Eurosport zendt de race bijna in zijn geheel uit, behalve de start en finish… Je kunt daar kijken van 17:30 tot 14:30. Er is nog een Frans tennis-feestje (Roland Garros) dit weekend. Mocht je een Eurosport abonnement hebben, kun je wél de start en finish daar zien.

