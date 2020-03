Het is over en uit voor de SEAT Alhambra

Na net geen 25 jaar neemt SEAT afscheid van de Alhambra.

Als je na 1990 geboren bent en je komt uit een groot gezin, dan is de kans aanzienlijk dat er een keer een SEAT Alhambra op de oprit heeft gestaan. Of een Volkswagen Sharan of Ford Galaxy. Deze nieuwe stroom van grote MPV’s zorgde ervoor dat je zeven personen in redelijk comfort kunt vervoeren. Ideaal voor grote vakanties met al je kinderen.

Frisse wind

Het trio Galaxy/Alhambra/Sharan had tegenstand van bijvoorbeeld de Peugeot/Citroën/Fiat/Lancia-vierling, maar hoekig design en schuifdeuren waren niet te vinden bij Ford, SEAT en Volkswagen. Nee, bijzondere ronde styling maakte de Alhambra en co. net even iets unieker.

Recht door zee

Met een flinke en een iets minder flinke facelift heeft de eerste generatie Alhambra het volgehouden tot en met 2010. Het mooie van een dergelijke auto is dat je hem eerder nodig hebt dan wil. De gemiddelde koper van een zevenzits MPV is bereid een hoop concessies te maken voor die zeven zitplaatsen. Zo ook een auto die tegen zijn einde 15 jaar oud was en relatief goedkoop gebouwd moest worden. En het werkte, want dat maakte de auto ook daadwerkelijk goedkoper en deze ‘recht door zee’-aanpak zorgde ervoor dat voor grote gezinnen de SEAT Alhambra je enige goede optie was.

Nog opvallender is dat de grote concurrenten hun MPV-rivalen al hadden gedropt. Peugeot en Citroën gingen verder met de 5008 en C4 Grand Picasso, Fiat en Lancia hadden er al helemaal geen aandacht meer voor. Als je geen zin hebt in de SUV-trend, maar toch een zevenzitter wil, is de Alhambra er nog steeds. Vanaf 2010 werd het een nogal saai ‘busje’ wat wederom vooral gunstig geprijsd is, maar hij is er nog wel. Tenminste, nóg wel.

Adiós

Na tien zowat ongewijzigde jaren is de Alhambra aan zijn einde gekomen. Autocar meldt dat vanaf eind deze maand geen Alhambra’s meer in elkaar worden geschroefd. Niet vanwege coronavirus, nee, gewoon omdat het klaar is. De auto is niet meer rendabel: men is klaar met de saaie MPV’s. Als je een zevenzits SEAT wil, is een Tarraco veel cooler. De Alhambra wist alleen nog te scoren bij écht grote gezinnen, taxi- en andere pendelbedrijven en verhuurbedrijven. Voor de rest werd de auto te oud en SEAT is sowieso van plan om het modellengamma eens op te schop te zetten.

Volkswagen

Daarmee is Volkswagen de enige die nog over is uit de MPV-drieling. Bij de laatste facelift van de eerste Alhambra verliet Ford de alliantie al om een compleet nieuwe Galaxy zelf te bouwen. SEAT en de Alhambra stappen er nu uit. Volkswagen en haar Sharan blijven doorploeteren. De productie van de auto – alhoewel nu even gestaakt – gaat verder, maar ook Volkswagen noemt het termijn ‘eind 2020′. Hebben MPV’s de strijd officieel verloren tegen de SUV’s?