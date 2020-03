Bewijst België dat het verkeer niet te veel uitstoot?

Amai! Wij Nederlanders willen dan weer 130 rijden!

In tijden als deze is het lastig om positief te blijven. Dus moet je gaan peuteren naar een lichtpuntje in de duisternis. Eén zo’n voordeel is de rust: door het forenzen zo veel mogelijk te beperken, en eigenlijk iedereens gehele leven thuis plaatsvindt, is het rustig buiten. En dat maakt de milieulobby weer blij, want dat betekent minder uitstoot.

Dat lijkt een oorzaak/gevolgkwestie te zijn: minder verkeer = minder uitstoot. Maar is dat wel zo? Daarvoor moeten we even naar onze zuiderburen. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staat een onderzoek naar uitstoters. Vliegverkeer, landbouw, industrie, gebouwenverwarming en dus het verkeer in België. Je zou bij alles verwachten dat in deze tijden de uitstoot minimaal is.

Goed, de algehele conclusie is dat de luchtkwaliteit sowieso beter is. Maar dat heeft niet alleen te maken met COVID-19, ook met veel regenachtig weer van de laatste tijd is dat te verwachten. Opvallender is deze regel:

Toch betekent dit dat minder verkeer op één dag zich niet automatisch vertaalt in lagere concentraties als je die vergelijkt met metingen vóór de COVID-2019 crisis, met meer verkeer.

De luchtkwaliteit verbetert, maar de verkeerssector heeft er niks mee te maken? Er wordt wel gesproken van een ochtendspits bij Antwerpen, maar het ging wel om minder verkeer dan ‘normaal’.

Oké, oké, het is te makkelijk om nu met hooivorken naar Den Haag te reizen en onze 130 km/u terug te eisen, maar er wordt al gesteld dat de invloed van verkeer, in ieder geval in België, wellicht wordt overschat. Een korreltje zout is op zijn plaats, maar het is toch ietwat bijzonder.

Image-credit: de luchtkwaliteit verslechtert weer als deze Shelby F-150 wordt opgestart, via Autojunk.

Met dank aan Jan voor de tip!