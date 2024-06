Aston Martin Valiant: V12-speeltje met handbak

De Aston Martin Valiant is een gevalletje “U vraagt, wij draaien”.

Vier jaar geleden kwam het Britse Aston Martin met de ultieme one-off: de Victor. Een bijzondere koets, een V12 en een handbak! De automotive wereld kwijlde bij het zien van deze auto. Shit, dachten ze bij Aston Martin. Dit is een one-off, waar we maar één keer geld aan kunnen verdienen. Wat gaan we nou doen?

Je hebt er vier jaar op moeten wachten, maar in feite is de Aston Martin Valiant een Victor voor de allerrijksten. Hoewel de Valiant zijn eigen smoel heeft, is het duidelijk waar de inspiratie vandaan komt. Overigens is het niet zo dat iedereen er zo maar eentje kan kopen. Er worden slechts 38 exemplaren van de Valiant geproduceerd en het ding is uitverkocht.

Het model is ontwikkeld door Q by Aston Martin en krijgt geen kenteken. Helaas, dat betekent dat je alleen op het circuit mag rijden met dit ding. Het voordeel voor Aston Martin is dat ze dan geen rekening hoeven te houden met strenge regulaties. Het nadeel voor klanten is dat de toepasbaarheid van deze machine niet zo groot is.

De Aston Martin Valiant is losjes gebaseerd op de V12 Vantage. Onder de kap huist een 5.2 liter V12 met twee turbo’s, goed voor 745 pk aan vermogen en 753 Nm aan koppel. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten.

Ongetwijfeld marketinggelul, maar Aston Martin zegt de Valiant gebouwd te hebben na het verzoek van Fernando Alonso. De F1-coureur zou tegen het merk hebben gezegd dat ze een lichtgewicht, spectaculaire auto moesten maken met inspiratie van een raceauto. Goed idee Alonso zeiden ze bij Aston Martin en plots was daar de Valiant. Van de 38 kopers zou Fernando dus de eerste zijn geweest, aldus het merk.

Omdat het een Q by Aston Martin product is kunnen klanten de auto helemaal naar eigen smaak samenstellen. De eerste leveringen vinden plaats in het vierde kwartaal van 2024. Het publiek kan de Valiant voor het eerst in actie zien tijdens het Goodwood Festival of Speed, over een paar weken. Niemand minder dan Fernando Alonso zal de auto de heuvel opknallen.