Maken of kraken: Bugatti Chiron als off-roader - Autoblog.nl

Een off-road hypercar slaat natuurlijk helemaal nergens op. Daarom is deze auto ook niet gebouwd. Maar we hebben wel plaatjes.

De off-road sportwagen is een van de weinige niches die nog niet ingevuld is. Het is misschien een onzinnige auto, maar hé, zo’n auto zou het wel goed doen op Instagram en Youtube. Alleen al daarom zal er vast markt voor zijn.

Er komt binnenkort waarschijnlijk een heuse off-roadsportwagen: een 911 Safari. Die kunnen we daarmee dus afvinken. Dan blijft er nog een andere niche over: de off-road hypercar. Die kans dat die ooit gevuld gaat worden is bijzonder klein, maar we hebben nu wel plaatjes. Aan de hand daarvan kunnen we oordelen of zoiets een beetje te pruimen is.

Uiteraard zijn dit geen officiële beelden van Bugatti. Deze renders zijn een hobbyprojectje van industrieel ontwerper Rafał Czaniecki. Hij noemt zijn off-road Bugatti Chiron de Terracross.

De belangrijkste aanpassingen zijn duidelijk: de Chiron heeft de ouderwetse 4×4-behandeling gekregen met een verhoogd onderstel, terreinbanden, een bullbar, een bagagerek en een reserveband op het dak. Mocht je je ooit afgevraagd hebben hoe een off-road Bugatti Chiron eruit zou, dan weet je het nu.

De ontwerper heeft nog wat andere dingetjes aangepast. Door het hele design is een honingraatpatroon verwerkt. Dit komt bijvoorbeeld terug in de koplampen, achterlichten, wielkasten, banden, velgen, kortom: overal. De spiegels zijn trouwens vervangen door cameraspiegels en de bijzondere velgen zijn 3D geprint. Alhoewel er natuurlijk helemaal niks geprint is.

Daar gaat hoogstwaarschijnlijk geen verandering komen. Tenzij er een of andere Arabier hierdoor geïnspireerd raakt en zo gek is om echt een off-road Chiron te laten bouwen.

Afbeeldingen: Rafał Czaniecki