T-Roc R-Line Blue doet Eiffel 65 na

De T-Roc R-Line Blue is Blue Da Ba Dee Da Ba Dee Dabba Da ….

Als je op zoek bent naar een betaalbare cabriolet, dan kom je van een koude kermis thuis. Er is een Mini Cabrio, een Mazda MX-5 en, ehh, dat is het dan ook eigenlijk. Dan houdt het daar ook meteen op. Een Fiat 500C is niet écht een cabrio. En meer dan 50 mille voor een BMW Z4 of Audi A5 Cabrio is op zich geen slechte deal, maar ook niet echt een betaalbare auto.

De markt voor cabriolets is dus enorm klein geworden. Waarom is niet helemaal duidelijk. Vanaf de jaren ’90 waren de cabrio’s niet aan te slepen en moest elke fabrikant met betaalbare open auto’s op de proppen komen. Maar tegenwoordig kopen we het liefste crossovers. Wat dat betreft heeft Volkswagen het goed gezien om die twee dan te combineren met de T-Roc Cabrio.

T-Roc R-Line Blue

Nu was Volkswagen daarin zeker niet de eerste. Denk aan de Nissan Mureno CrossCabrio en de Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet. Een groot verschil is dat de T-Roc cabriolet (enigszins) betaalbaar is. Voor hen die een zeldzame en bijzondere versie wensen, is daar de T-Roc Cabriolet R-Line Edition Blue. Deze auto voldoet aan alles wat hip en cool is (onder crossover-rijders uiteraard).

Dus een bijzondere blauwe lak (Matt Ravenna), bijvoorbeeld. Of wat te denken van het R-Line sportpakket met andere bumpers, iets straffer onderstel, grotere 18 inch- velgen (Grange Hill) en sportinterieur. Het zit allemaal op de T-Roc R-Line Blue. Oh, en check alle hoogglans details voor de grille, spiegels, velgen en uitlaten.











Voor het eerst

Ook de deurhendels zijn nu zwart. Da’s eigenlijk raar. Die waren ‘vroeger’ altijd zwart. Toen moest je betalen om ze in kleur te spuiten, nu is het weer een optie om ze zwart te verven. Vreemd. Het is overigens voor het eerst dat je een Volkswagen af-fabriek met een matte lak kunt bestellen.









Overigens ben je er nog niet door alleen de T-Roc R-Line Blue te bestellen bij de VW-dealer. Er is namelijk een T-Roc R-Line Blue ‘Edition’ en ‘Edition Plus’ Een soort Inception, een actiemodel in een actiemodel. In technisch opzicht zijn ze allemaal gelijk. De motor is een 1.5 TSI EVO motor met 150 pk, die middels een zeventraps DSG de voorwielen aandrijft.

Of de T-Roc R-Line Blue ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. In Duitsland is ‘ie wel leverbaar.