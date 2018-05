Deze Aston Martin-onderzeeër gaat in productie

Inclusief dat kekke 'reflectiehesjes-groen'.

Punten voor degene die het al opgevallen was: de kleur van deze futuristische onderzeeër is Lime Essence, één van de nieuwe kleuren van de Aston Martin Vantage. Het is een project van de Britse sportwagenfabrikant en Triton Submarines. Dat was overigens al een tijdje bekend, maar dat leek vooral een geinig plan van de twee bedrijven. Dit is hoe het ding er definitief uitziet, voordat hij later dit jaar in productie gaat.

Dat was geen tikfout: Project Neptune, zoals de onderzeeër heet, gaat er echt komen. De duikboot combineert de motorische ontwikkelingen van Triton met het design van Aston Martin. Een soort sportcoupé-onderzeeër dus. Het ziet er allemaal een beetje bijzonder uit en om het nou als ‘mooi’ te bestempelen gaat ietwat ver, maar eerlijk: het is een gaaf ding. Ook is Aston Martin waarschijnlijk één van de weinige autobedrijven die een heuse onderzeeër in hun portfolio hebben. Oké, Rinspeed ook, maar dat is weer een verhaal apart.