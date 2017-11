Dit is de nieuwe Aston Martin Vantage! [updated]

Eindelijk wat nieuws, verfrissend!

Het werd tijd. De Vantage, die alweer sinds 2005 meegaat, krijgt na jaren eindelijk een opfrisbeurt. Alle speciaaltjes kwamen zo onderhand onze neus uit. De nieuwe Vantage, die al eerder werd gespot, is daarom een welkome vernieuwing.

Het is dan ook waanzinnig fijn dat Aston Martin voor hun nieuwe Vantage vrijwel alles veranderde, van de aerodynamica tot de aandrijving. Volgens de Britten deelt de wagen ongeveer 30 procent van het chassis, dat nu van aluminium is, met de DB11. In die zin is het dan ook een doorontwikkeling van de wagen die hen naar eigen zeggen naar nieuwe hoogtes heeft geholpen.

Aston Martin zelf noemt de auto vooral atletisch. Het uiterlijk wordt gekenmerkt door lijnen en vormen die zowel functie als uitstraling moeten verzorgen. De wagen is sterk op aerodynamisch gebied, maar oogt even elegant als strijdlustig. Dit bereikten ze door slim om te gaan met het plaatwerk. Zonder al te veel onnodige en storende delen toe te voegen, is de wagen alsnog behoorlijk sterk op aerodynamisch gebied. De front splitter zorgt ervoor dat de lucht onder de wagen naar de juiste plekken gaat, terwijl de diffuser juist het grootste werk aan de achterzijde aanpakt. Als klap op de vuurpijl heeft hij een perfecte gewichtsverdeling.

Onder de kap ligt een 4-liter twin-turbo V8 van AMG die 510 pk en 685 Nm aan koppel produceert. Daarmee wordt de natuurlijk ademende V8 uit de oude Vantage op eigentijdse wijze uitgezwaaid. Een sprintje naar de 100 km/u neemt slechts 3,6 seconden in beslag, terwijl hij pas stopt met accelereren bij de 315 km/u. De wagen is achterwielaangedreven en maakt gebruik van een achttrapsautomaat van ZF. Voor de puristen die nu massaal teleurgesteld zijn is er nog een lichtpuntje: er komt ‘waarschijnlijk’ een handbak aan. Overigens heeft de wagen een elektronisch-gecontroleerd differentieel.

Aston Martin zal later vandaag nog de raceversie van de Vantage voor het WEC-kampioenschap onthullen. De vorige uitvoering won eerder dit jaar nog de 24 uur van Le Mans.

Update: Je kunt hem nu ook configureren.