Lil Kleine’s Range Rover kan van jou zijn

Een bijzonder stukje van de Nederlandse muziekgeschiedenis staat te koop in de vorm van deze matzwarte RR Sport.

Vraag iemand van de bouwjaren tot en met 1995 wat hij of zij vindt van de muziek van mensen zoals Ronnie Flex, Famke Louise of Josylvio en je krijgt één van de volgende twee antwoorden: “wie is dat?” of “bagger”. Geloof je me niet? Het begint bij jezelf: toen collega @jaapiyo het aandurfde om Famke Louise en haar Merrie op de voorpagina te zetten kwam er weinig positiefs uit. Toch willen we deze kant van ’s lands muziek nog één keer onder de aandacht brengen.

Muzikaal gezien krijgen dergelijke artiesten dus wel eens de volle laag. Het maakt de meesten echter weinig uit, omdat populariteit van zowel lovers als haters zich uitdrukt in bakken met geld. Iemand die daar alles van af weet is Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine. Met hits zoals ‘Drank en Drugs’ of ‘1, 2, 3, 4 pillen’ kreeg hij ineens bekendheid, met als gevolg dat hij nu tussen de grootste Nederlandse artiesten staat qua populariteit. Logisch, want in de tijd van André Hazes ging het nog niet om ‘streams op Spotify’. Leve de digitalisering!

We dwalen af. We zitten op Autoblog, dus wat doe je met geld? Auto’s kopen. Dat deed Lil’ Kleine recent nog, hij kocht het ultieme rapperhok, een Mercedes G63 AMG. Hij had eerder al een swekmobiel, namelijk een matzwarte Range Rover Sport. Al is het ‘slechts’ een SDV6, het is best een gaaf uitziende versie van de Britse SUV. Als ik zelf mocht kiezen zou een beetje kleur niet misstaan, maar dat vond Jorik zelf ook.

De ‘Range’ is passé en dus mag iemand anders de wagen kopen. Wat je dan krijgt: een Range Rover met V6 Diesel, in het matzwart, met zwarte velgen, zwart dak en zwarte sierdelen. Behalve de remklauwen en de RR badge, die zijn rood. In het interieur ziet het er iets sfeervoller uit, met beige leer op de stoelen en het dashboard. Nogmaals, het staat de auto goed, maar het is wel een beetje inspiratieloos. Verder ontbreekt het de auto niet aan een goed gevulde optielijst, met onder andere een dikke speakerset waarmee Jorik waarschijnlijk zijn tracks onderweg heeft geluisterd.

Als je jezelf al ziet zitten in een gangstermobiel die van een echte Nederlandse nummer-één-artiest is geweest, of ben je gewoon toevallig op zoek naar een relatief goedkope Range Rover Sport omdat je doezoe ’s nachts ineens een ton werd, dan is dit je kans: Hoefnagels verkoopt de wagen voor 87.500 euro.

Met dank aan Leon voor de tip!