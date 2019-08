Deze ongelooflijke bazenslee heeft 638 pk

Beter dan dit wordt het niet.

In de drukte van Monterey Car Week is het makkelijk om te vergeten dat, behalve een groot aantal supercars, er ook andere soorten auto’s te vinden zijn. Klassiekers, bijvoorbeeld, en andere projecten op basis van oude, wonderbaarlijke auto’s. De zogenaamde ‘Derelict’ van ICON is hiervan een geweldig voorbeeld.

De Derelict is een nieuw project van ICON, speciaal gemaakt voor een geliefde klant van het bedrijf. Het is een man die al veelvuldig bij ICON heeft aangeklopt om zijn auto’s aan te passen en door de jaren heen een goede band heeft opgebouwd.

Hoewel de Hudson Coupe van buiten volledig is hersteld door ICON, heeft het bedrijf de meest uren gestoken in het ontwikkelen van een fraai interieur. Jonathan Ward van ICON heeft de binnenzijde zelf bedacht en ontwikkeld zonder inzicht van de eigenaar. Na alle tijd die de beide heren door de jaren heen met elkaar hebben doorgebracht is het vertrouwen zo groot dat de eigenaar het gevoel had geen eigen inbreng toe te voegen. Ward heeft de auto naar eigen zeggen gebouwd alsof hij voor hem zelf is. In totaal heeft hij 400 uur gestoken in het interieur.

Binnenin vinden we een bijzondere verzameling van materialen die soepel samenkomen en een fraai geheel vormen. Ward heeft o.a. alligator- en kalfsleer gebruikt voor de banken en deze zelf geverfd. Onderdelen in het interieur die niet zijn hersteld, zijn speciaal bedacht door ICON om in de Hudson te passen.

Hoewel de Hudson er grotendeels hetzelfde uitziet van buiten, is de techniek wel opgewaardeerd. Zo heeft hij een 6,2-liter (LS9) V8 van General Motors, die goed is voor 638 pk en bijna 820 Nm. Deze is verbonden aan viertrapsautomaat, om dat ouderwetse gevoel toch nog een beetje in leven te houden. Wel heeft hij een nieuw remsysteem van Brembo en is ook het onderstel gemaakt naar hedendaagse standaarden. Wel zo fijn!