Het verhaal van een onoverwinnelijke terreinauto

Nee, niet de G-Klasse of Range Rover. Vandaag behandelen we een echte evergreen!

Als er wordt gevraagd naar de eerste luxe terreinauto, dan denken velen onmiddellijk aan de Range Rover. Dat is deels terecht, want het was inderdaad een van de eerste auto’s die luxe, gebruiksgemak en terreinwaardigheid perfect kon combineren. De Jeep Wagoneer kwam in 1963 op de markt en was eigenlijk direct een begrip in de States.

Op bovenstaande foto zie je de eerste Wagoneer. Een klassiek uiterlijk, eerlijk en strak. Daar zou later verandering in komen want de Wagoneer werd luxer en stoerder gemaakt naarmate de tijd vorderde. Net als de Range Rover bleef de Jeep Wagoneer enorm lang in productie, tot 1991 om precies te zijn. In die tijd zag de auto er behoorlijk anders uit, maar de basis was min of meer gelijk:

De Wagoneer, met zijn ‘houten’ zijkant was en is een icoon. Dat heeft Jeep zoveel mogelijk uit zitten melken, uiteraard. In de jaren ’80 was er ook een Wagoneer uitvoering van de Cherokee, dat de auto een iets andere uitstraling gaf. Met de Wagoneer Limited kreeg de Cherokee de befaamde vinyl met houtprint op de zijkant, voor het ware ‘Wagoneer-gevoel’.

De Wagoneer werd in 1992 min of meer opgevolgd door de iets kleinere maar veel modernere Jeep Grand Cherokee. Voor de Wagoneer-clientèle die de Grand Cherokee veel te nieuw uit vonden zien, was er een Grand Cherokee Wagoneer. Veel had het niet om het lijf: voornamelijk die houten plank van plastic op de zijkant en lederen bekleding aan de binnenkant. Je kon kiezen uit een 4.0 zes-in-lijn met 190 pk en een 5.2 V8 met 225 pk. Inderdaad, een lekker laag specifiek vermogen. Dat maakte de V8 in principe goed met een lekker brul, veel koppel en een hoog verbruik.

Het is eigenlijk zonde dat Jeep zo weinig heeft gedaan met die epische typenaam. Want een auto die 29 jaar lang de maatstaf in zijn klasse is voor veel eigenaren, geeft aan dat er absoluut vraag was naar een goudeerlijk werkpaard met luxe. Daarom had Chrysler wel nagedacht over een opvolger, echter was de auto bedoeld voor Het Nieuwe Millennium (dat was nog echt in de dingetje in de jaren ’90). De Wagoneer Concept 2000 was eigenlijk best een goede voorbode voor hoe SUV’s er in de toekomst uit gingen zien. Het was meer een opgehoogde stationwagon met grote wielen. Precies zoals we ze nu overal zien.

Maar het is tegelijkertijd precies niet zoals we een grote Jeep wensen te zien. SUV’s zijn relatief gestroomlijnd, hebben fraaie interieurs en rijden als een personenauto. Een Jeep Wagoneer-rijder wil dat helemaal niet. Als dat het geval was, kocht hij een personenauto. Neen, de Wagoneer-liefhebber wenst een eenvoudig doch stoer uiterlijk, veel vermogen en luxe voor een acceptabele prijs. Panoramadaken, dure stereo’s en Nordschleife rondetijden zijn nutteloos als je een zware kar door de modder moet trekken. Daarom is het des te vreemder dat Jeep de naam Wagoneer niet gebruikt heeft bij hun nieuwe topmodel in 2005.

Deze werd namelijk ‘Commander’ genoemd, terwijl het eigenlijk in alles een Wagoneer was: groot, stoer, sterk en lekker ongepolijst. Plak er een houten plank op en schrijf het woordje ‘Wagoneer’ en je bent daadwerkelijk de wereld aan het verbeteren. Al helemaal als je de 5.7 Hemi V8 onder de kap hebt liggen. Wegens een opmerkelijk gebrek aan interesse werd de Commander uit productie genomen. Er kwam nog wel een ruige ‘Overland’-editie (afbeelding onder), maar helaas geen Wagoneer-derivaat. Ook een opvolger bleef helaas uit.

De Jeep Wagoneer wordt nog steeds gemist, met name in Amerika. Niet alleen omdat we dat hopen, maar we kunnen niet over elektrische crossovers blíjven schrijven. Gelukkig is Mark Allen het met ons eens. Hij is naast designbaas bij Jeep ook nog eens een gigantisch fan van de Wagoneer. Hij kocht een exemplaar uit 1965 en knapte deze helemaal op. Het was typisch zo’n die ‘buiten de uren van de baas om’ was gemaakt. Met het verschil dat de auto daadwerkelijk van de baas was.

Het resultaat was de Jeep Wagoneer ‘Roadtrip’. Het was een restomod-project avant-la-lettre. De hele auto werd uit elkaar gehaald en deels weer met moderne onderdelen in elkaar geschroefd. Zo zit er een 5.7 Hemi V8 uit de Grand Cherokee in en komt het stuurhuis van een Wrangler. Het gaafste is natuurlijk dat alles heel erg subtiel gedaan is. Voor de meeste mensen is het gewoon een oude auto die strak in de lak zit. Ook het interieur werd vernieuwd, maar niet kitscherig aangekleed. Alles was zeer strak.

De Wagoneer Roadtrip werd goed ontvangen door de fans, alhoewel er een klein beetje ophef was over de grille. De latere Wagoneer hebben allemaal de platte, brede grille met veel spijlen. De eerste Wagoneer hadden echter een meer vierkante grille, welke in de verste verte doet denken aan die van Rolls-Royce. Gelukkig zijn daar dan de helden van ICON. Dit Amerikaanse bedrijf houdt zich zoveel mogelijk bezig met het zo stoer mogelijk maken van legendarische terreinwagens, dus ook de Wagoneer.

Bij ICON zijn ze ook op de klassieke tour gegaan, maar nu met de goede grille. Als een hoedtik naar de Britse 4WD-collega’s is de auto gespoten in Taimar Blue, een Land Rover-kleur. De motor komt van General Motors: een 6.2 V8 met 430 pk. Precies zoals Nederlandse restomodders dat graag doen. Het is dat de plannen van Marchionne vaak uitlopen op uitstel en vaak afstel, want voor 2019 staat er wederom een Jeep Wagoneer gepland. Het moet een gigantische SUV worden met plaats voor zeven personen. Qua concept hoeft Marchionne niets uit te leggen. Zo lang de Wagoneer maar groot en vierkant is met een V8 in het vooronder. Graag nu, nu het nog kan.