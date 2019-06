Interieur van deze Opel Manta 400 is toppunt van retro

Maar weinig exemplaren werden zo afgeleverd.

In de jaren ’80 liet een aanzienlijke verzameling merken zich verleiden een gooi te doen naar de limietloze Group B-divisie van het Wereldkampioenschap Rally. Bedrijven in alle uithoeken van de planeet probeerden de krachtigste en meest behendige auto’s te maken, in een poging ultieme glorie te behalen en de felbegeerde titel te claimen.

De magische Group B wist ook de interesse van Opel te winnen. Het merk ging aan de slag met zijn Manta, maar moest van de FIA een aantal straatauto’s maken voordat de auto deel mocht nemen aan het klassement. Van dit homologatiemodel, de Opel Manta 400, werden in totaal 245 stuks geproduceerd.

De auto in kwestie, een exemplaar uit 1983, behoort echter tot een nog kleinere groep. Niet alle Opels Manta 400 waren hetzelfde. Het Duitse automerk voerde ongeveer een kwart, 59 stuks om precies te zijn, van deze Manta’s uit met de begeerlijke wielkasten van Irmscher. Uitgerekend deze Manta 400 heeft dit pakket van Irmscher, daarbij is hij ook nog eens gehuld in de schitterende lakkleur Astrozilver, die op slechts 12 stuks werd gebruikt. Als kers op de Schwarzwälder Kirschtorte zien we dat de straatversie binnenin is uitgerust in de trim met de Opel Blitz. Dit betekent dat de de stoffen zetels zijn bedekt met geweldig grote logo’s van het merk.

Ondanks zijn robuuste karakter, de auto heeft een 2,4-liter motor van Cosworth, is de Opel Manta 400 in kwestie relatief netjes behandeld gedurende zijn leven. Wel heeft hij meer dan 47.000 kilometer achter de rug. Toen de auto in 1984 werd gekocht, reed de eigenaar er jaarlijks enkele duizenden kilometers mee, totdat hij hem in 1990 in een garage besloot te zetten. In 2005 verkocht de eerste eigenaar de Manta 400. De volgende eigenaar liet hem waar nodig restaureren met OEM-onderdelen. Inmiddels is de auto aan zijn derde eigenaar toe, maar wacht hij op een vierde. De Opel wordt namelijk geveild op een website voor verzamelaars, waar de teller met nog een kleine dag te gaan op 35.000 pond staat.