Deze Porsche 911 draagt een andere Porsche 911

Hoewel de explosieve waardestijging achter de rug lijkt, zijn klassieke Porsche’s 911 nog steeds heet en prijzig. Voor een redelijk G-model (rijtest) betaalde je een aantal jaren geleden nog zo’n 20.000 Euro. Op een gegeven moment schoot dat vrij rap omhoog naar 30.000 Euro en tegenwoordig ga je al snel richting de veertig ruggen. Velen denken dat deze situatie niet stand kan houden. Het is namelijk niet zo dat zo’n auto heel zeldzaam is. Porsche maakte er van 1973 tot 1990 best veel en omdat ze (in de basis) vrij betrouwbaar en geliefd zijn, liggen er weinig op de schroothoop.

Dit gebrek aan zeldzaamheid is misschien ook de verklaring waarom niet iedereen zijn best doet om de neunelfers standaard te houden. Bij Ferrari’s is tuning blasfemie, bij Porsche’s is het wel oké, kennelijk. Het is natuurlijk ook relatief simpel om een model uit 1975 te upgraden met wat onderdelen van een late unit uit de jaren ’80 (afhankelijk van het onderdeel uiteraard). Een beetje OEM+ kan geen kwaad. Sterker nog, er is zelfs een hele industrie ontstaan rondom het restomodden van de 911, met verschillende bedrijven die claimen de ultieme (peperdure) variant te bouwen.

Een potentieel nieuwe trend is het maken van 911 ‘Safari’s’. Zoals kenners weten, domineerde de 911 vroeger niet alleen op het circuit, maar ook in Rally (Raid)’s. Het wapen hiervoor was een ietwat hoger op de poten gezette versie van het elfje. Onder andere jijbuizer Matt Farah heeft zo’n ‘911 Safari‘ laten maken van zijn gewone 911. Maar ook anderen zijn geïnspireerd om zo’n ding te maken/willen. Logisch ook eigenlijk; SUV’s zijn populair, 911’s zijn populair…

Een van de geïnspireerden luistert naar de naam Andy Kilcoyne. Toevallig is hij Director of Operations van Kelly-Moss Road and Race, een bedrijf dat zoals de naam suggereert auto’s prepareert en tunet om te racen en voor de straten. Andy kocht een 911 3.2 Carrera uit 1984 en zette daar de zaag in. Aanvankelijk was het plan om de auto wat hoger op de poten te zetten en het daarbij te houden. Echter, zoals dat gaat, liep het project vervolgens volledig uit de klauwen.

Het resultaat is ‘Willy‘, een zwarte 911 Safari. De koets lijkt op het eerste gezicht niet veranderd, maar stiekem zijn de wielkasten een paar centimeter uitgesneden om plaats te maken voor al het offroad-gebeuren, inclusief 17″ Fuchs replica’s. De radius is daarbij hetzelfde gehouden voor die betere OEM-look.

Maar dat is niet het enige. Het dak is van carbon/kevlar en sterk genoeg om een 911 raceauto te dragen. Er kan ook een tent op bevestigd worden. Verder is er een motor van 340 pk en goodies van Eibach en Brembo et cetera. Missertje is het vervangen van de originele klokkenwinkel voor een digitaal exemplaar. Maar goed, niemand is perfect. Hebb0n, of vallen modificaties aan klassieke Porsche’s rauw op je dak?