Waan je James Bond met een droomgarage van Aston Martin

De autofabrikant breidt zich uit op alle foute manieren.

Aston Martin mag recentelijk dan dieprode cijfers hebben genoteerd en er financieel niet al te best voor staan, het weerhoudt de Britten er niet van om nieuwe dingen te proberen. Laatst kondigde het merk Aston Martin Residences aan, met als eerste project een luxe woontoren in Miami, Florida. Bijzonder en, zo blijkt, slechts de tip van de sluier. Aston Martin gaat namelijk ook onder meer garages ontwikkelen.

In zekere zin is de nieuwe afdeling, genaamd ‘Aston Martin Automotive Galleries and Lairs’, hetzelfde als Q by Aston Martin – de bedrijfstak die verantwoordelijk is voor het personaliseren van auto’s voor klanten. Bij Galleries and Lairs kunnen klanten van het merk een geheel eigen huis, garage of toevluchtsoord aanvragen. Zoals het merk met de foto’s wil verduidelijken zijn de mogelijkheden eindeloos: of je je Aston Martin nu bovenop een berg of in het midden van een aquarium wil plaatsen, het kan allemaal.

Het filosofie van Galleries and Lairs is simpel: bij ieder project vormt de auto (logischerwijs) het middelpunt. Het hoofd van de afdeling, Marek Reichman, legt het uit:

“Imagine a home or luxury retreat built around your car. Picture creating the ultimate space to showcase your own automotive works of art. This is now achievable with this new offering. For the car enthusiast the garage is as important as the rest of the house and a bespoke auto gallery designed by Aston Martin that either focuses on showing off the car or is part of a larger, integrated entertainment space with simulators and such like, takes Aston Martin ownership to the next level.”