Dit is de gaafste restomod die je vandaag gaat zien

Ook al heb je een Singer gezien, deze is gaver.

Het is een trend die telkens toeneemt in populariteit: restomodden. Wat is restomadden eigenlijk? Heel simpel: je pakt een gewilde klassieker. Deze voorzie je van een lading nieuwe onderdelen zoals ophanging, motor, elektronica en dergelijke. De truc is om het originele uiterlijk intact te houden. Een restomod-project is het tegenovergestelde van Patrica Paay: onderhuids zijn de onderdelen juist verser dan het uiterlijk doet vermoeden. Er zijn een hele zwik bedrijven die zich met deze kunst bezighouden. De bekendste voorbeelden zijn natuurlijk Singer en Alfaholics, meer bedrijven vind je in dit overzicht met 11 geslaagde restomods.

Een naam die net als Singer al een tijdje meegaat en eveneens uit de VS komt is Icon. Waar Singer zich specialiseert in nieuwe Porsches in een oud jasje, concerteert Icon zich meer op de stoerste 4×4’s die ooit zijn gebouwd. Het is dit bedrijf dat de gaafste restomod van de dag heeft. In samenwerking met natuurfotograaf Shane Russeck werkt Icon aan een actie voor de American Wild Horse Campaign. Deze beweging zet zich in voor, hoe kan het ook anders, de wilde paarden in Amerika.

In dit geval zorgde Icon voor de auto, de Bronco BR Derelict. Het uiterlijk is simpersimpel. Het koetswerk van een oud model Bronco dat zijn langste tijd gehad lijkt te hebben. Niets is echter minder waar, want onder het koetswerk huist een hoogwaardig en splinternieuw onderstel en ophanging: Eibach veren en Fox-schokbrekers. Ook de motor is splinternieuw, een 431 pk sterke ‘Coyote’ V8 uit een Mustang. Wat de Icon BR Derelicte gaat kosten is niet bekend, maar de meeste exemplaren van dit bedrijf zijn behoorlijk prijzig.