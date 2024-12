Deze anonieme Porsche heeft 1.108 pk en kost €260k

Je moet even goed kijken, maar dit is dus de Taycan Turbo GT.

Toen de Taycan Turbo GT werd onthuld was het duidelijk dat dit geen standaard Taycan was. Met een grote spoiler, 21 inch lichtgewicht velgen en een opvallende paarse kleur was het geen muurbloempje. Je kon zelfs enorme stickers krijgen over de hele auto. Dat is echter allemaal optioneel. Je kunt de Turbo GT ook gewoon heel onopvallend (lees: saai) uitvoeren.

Spotter @Maurice16 kwam er eentje tegen in Amsterdam en reed er bijna aan voorbij. Dit is namelijk een zwart exemplaar zónder Weissach Package en dan is ‘ie best wel anoniem. Alleen de velgen, de splitter en de ducktail verraden dat het om een Turbo GT gaat. Het had overigens nog anoniemer gekund, want de Turbo GT is ook te krijgen met standaard Turbo-velgen.

We zouden het bijna een sleeper noemen. Deze Taycan ziet er weliswaar snel uit, maar de meeste mensen zullen toch niet verwachten dat deze auto 1.108 levert. Al is dat maar gedurende maximaal 2 seconden. Normaal beschik je over 789 pk in de Turbo GT.

Deze auto staat sinds 17 juni op kenteken en was destijds de allereerste Taycan Turbo GT van Nederland. Dit aantal is sindsdien niet enorm opgelopen: op dit moment staan er slechts zeven exemplaren op Nederlands kenteken. Daarvan heeft er eentje het Weissach Package. Die heeft dus geen achterbank en wél een spoiler.

Deze zwarte Taycan Turbo GT valt dus niet enorm op, maar intussen is het wel een van duurste elektrische auto’s. De vanafprijs van de Turbo GT is €249.900 en dit specifieke exemplaar heeft om precies te zijn €260.916 gekost.

Het is in ieder geval wel een zeldzame verschijning en daarom is het deze week de Spot van de Week. @Maurice16 krijgt als aandenken een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Taycan Turbo GT op Autoblog Spots!