Je kunt nog meer opscheppen over je Taycan Turbo GT

Misschien dat iemand bij de bar onder de indruk is van al die records voor de Porsche Taycan Turbo GT.

We zijn nu enkele maanden na de lancering en nog steeds vraag ik me af wat de achterlijk snelle Porsche Taycan Turbo GT toevoegt. De Taycan Turbo is al een waanzinnig snelle elektrische auto. Een ieder die het ervaren heeft zal niet denken: dit heeft nog meer power nodig. Toch vonden ze dat noodzakelijk bij Porsche.

Er werd zelfs een Weissach Package verzonnen voor het model, normaal gesproken voorbehouden aan de 911- en 718 GT modellen. Onderdeel van dit pakket is onder meer het weglaten van de achterbank, waardoor het een tweezitter wordt.

Taycan Turbo GT records

Of de Taycan Turbo GT het succes is waar Porsche op hoopte? Geen idee. Feit is dat Porsche met records poogt je opnieuw onder de indruk te laten komen van de Taycan Turbo GT.

Hij was al goed voor records op de Nürburgring Nordschleife en Weathertech Raceway Laguna Seca. Nu pakt de Duitse autofabrikant een derde record en ditmaal op Shanghai International Circuit. Het is de snelste serieproductiemodel die een officieel record heeft weten te pakken op het circuit in China. Tegelijkertijd is het ook het eerste officieel erkende ronderecord van het circuit. De competitie was daarmee niet heel uitdagend. Porsche gebruikte de optionele Pirelli P Zero Trofeo RS-banden om het record te vestigen.

Testcoureur Lars Kern wist de volledig elektrische auto in een tijd van 2:11.28 minuten een rondje te rijden op de baan van 5,4 kilometer. De keuze voor Shanghai zal geen toeval zijn geweest. China is altijd al een belangrijke markt geweest voor Porsche. Misschien moet dit dan dé plek zijn waar ze de 1.108 pk sterke Taycan Turbo GT weten te slijten.

Opscheppen op verjaardagen, in het café en bij de voetbal over je record verslindende Porsche Taycan Turbo GT kan vanaf €249.900