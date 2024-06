Deze Opel Astra sleeper is sneller dan jouw auto

Ook al heb je een heel erg snelle auto, deze Opel Astra sleeper is sneller.

Jij leest Autoblog. Dus de kans dat je ‘iets’ met auto’s hebt is vrij groot. Dat kan er dus voor zorgen dat je bij de koop van jouw auto er rekening mee hebt gehouden dat het wel een beetje leuk moet zijn. Een leuk kleurtje, goede wielen en natuurlijk voldoende power want het moet wel een beetje snel zijn.

Het maakt bijna niet wat je hebt, de kans dat deze rode Opel Astra sleeper sneller is op de tussensprint dan jouw auto is levensgroot aanwezig. Yup, deze relatief eenvoudige en onopvallende auto:

Dit is namelijk een Opel Astra OPC van de eerste generatie, maar van het tweede type. De eerste Astra OPC had aanvankelijk een atmosferische motor (de XE20XER voor kenners en intimi), maar kreeg in 2002 de 2.0 turbo uit de Astra Coupé Turbo.

Turbo!

Dit leverde een paar voordelen op. Ten eerste kreeg deze ook een stoerdere bodykit. De 16 inch BBS-jes werden vervangen door unieke 17 inch OPC-wielen. Nog een voordeel waren de prestaties, die op een veel hoger plan lagen. Het mooiste was dat het maar het beginpunt was.

De Z20LET-motor van Opel kent namelijk behoorlijke reserves. Daarbij zijn er ook voldoende specialisten die zich om dit blok bekommeren. Natuurlijk, je kan er een downpipe op down, uitlaatje en een chipje om lekker vaart te maken. Maar de eigenvaar van deze roe Astra OPC deed er een paar schepjes bovenop. De motor is eigenlijk helemaal opnieuw opgebouwd, namelijk.

Modlist:

Forged Wossner zuigers en stangen kit

Zuigerbodemkoeling (bij klasen DE)

Versterkte klepveren + seals van Piper

3 bar mapsensor

90mm luchtmassameter

3 inch downpipe + uitlaatsysteem naar achter -varex kleppendemper

Turbokit pulsar gtx2867r

Injectoren deka 630cc

6 pucks sinterkoppeling

Grotere intercooler mishimoto

Vervolgens is alles middels een Klasen-ECU ervoor gezorgd dat die hardware-upgrades goed met elkaar samenwerken. Het resultaat mag er zijn. Het maximale vermogen bedraagt 412 pk en het koppel 481 Nm!

Prestaties Opel Astra sleeper

Prestatiecijfers worden niet vermeld, maar we keken eventjes naar de Facebook-groepen Zeitenjagd 100-200 voor de nodige context. Van 0-100 km/u accelereren is een beetje zinloos in een voorwielaandrijver.

Echter, de Astra OPC heeft een vijfbak met relatief korte overbrenging, een laag gewicht en een gunstige aerodynamica. De 100-200 km/u sprint is met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid minder dan 9 seconden. Ter referentie, een Nissan 370Z (Z34) en BMW M3 E46 zitten op zo’n 13 tellen.

Het uiterlijk is relatief eenvoudig gebleven. Er ligt een setje OZ Superleggera wielen onder. Met 18 inch zijn ze wel behoorlijk groot voor de auto, maar da’s smaak. Ze misstaan verder niet. OZ is topkwaliteit en ze zijn relatief licht.

Verder zijn diverse plaatwerkdelen opnieuw gespoten. Kortom, de Opel Astra is de perfecte sleeper om BMW’s en Porsches te pesten. En dat allemaal voor slechts 12.000 euro. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

Meer lezen? Dit zijn de tofste Opels van de jaren ’90!