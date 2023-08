Prijs Opel Astra Electric bekend: goedkoper dan de e-308

De nieuwe Opel Astra Electric heeft een prijskaartje!

Er is de afgelopen jaren het nodige veranderd in autoland, maar de Opel Astra is nog steeds de Opel Astra. Wel gaat de Astra met zijn tijd mee, want er is tegenwoordig ook een volledig elektrische versie. En we weten nu ook wat ‘ie moet kosten.

Omdat Opel van gedachten is veranderd qua naamgeving van hun elektrische modellen heet de elektrische Astra niet Astra-e, maar Astra Electric. Op die manier kan er geen twijfel over bestaan dat dit model elektrisch is. De naam is ook meteen de enige aanwijzing, want aan het uiterlijk is het niet af te zien.

Dan komen we maar meteen to the point: de Astra Electric heeft een vanafprijs van €39.999, zo maakt Opel vandaag bekend. Daarmee heb je alvast een reden om de Astra Electric te verkiezen boven de technisch identieke Peugeot e-308, want die is duurder. Maar daar komen we zo nog op terug.

Voor het mooie bedrag van €39.999 krijg je een range van 418 km en – net als in alle andere EV’s van Stellantis – 156 elektrische pk’s. De topsnelheid is 170 km/u. Niet heel spectaculair, maar er zijn concurrenten die het niet halen. Snelladen kan met 100 kW.

Van de elektrische Astra is er ook een stationwagenversie (de Sports Tourer), maar daar is de prijs nog niet van bekendgemaakt. Deze versie zal later dit jaar zijn opwachting maken, als “eerste elektrische stationwagen van Europese makelij”. Gemakshalve telt Opel de Taycan Sport Turismo even niet mee.

Concurrentie

Qua concurrentie is de meest voor het meest hand liggende alternatief natuurlijk de eerder genoemde e-308. Die is een kleine €4.000 duurder. De ID.3 is eveneens duurder, maar met de Cupra Born heb je wel een betere deal te pakken. Die is op €9 na even duur, terwijl je wel meer vermogen krijgt, betere snellaadcapaciteiten en een iets grotere range.

De echte prijspakker in dit segment blijft natuurlijk de MG 4. De Long Range is niet eens de instapversie, maar deze is alsnog goedkoper dan alle concurrenten.

MG 4 Long Range (204 pk, 450 km): €35.785

Cupra Born (204 pk, 427 km): €39.990

Opel Astra Electric (156 pk, 418 km range): €39.999

Peugeot e-308 (156 pk, 412 km range): €43.585

Volkswagen ID.3 (204 pk, 426 km range): €44.910

Uiteindelijk is de Astra Electric helemaal geen slechte deal voor een EV, en het feit dat het een Opel Astra is zal zeker helpen. De Astra Electric heeft daarom zeker de potentie om een succesnummertje te worden in Nederland.