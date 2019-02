Deze opgeknapte coupé is om van te watertanden

Helemaal goed zo.

De Datsun 280Z is zo’n Japanner die altijd zijn legendarische status zal behouden. Precies deze auto is door het Bulgaarse Vilner in het zonnetje gezet. Het is een prachtige restomod geworden met een keurig resultaat.

Deze Fairlady Z begon zijn leven in de kleur Gold Metallic, maar na een uitgebreide behandeling van Vilner is daar geen sprake meer van. De Bulgaren hebben enkele jaren aan het project gewerkt. De tuner laat weten dat ‘elk deel’ van de auto gecontroleerd, aangepast, opgefrist of vervangen is. De Datsun werd gespoten in de kleur Vilner Cobalt Matt Metallic en gemoderniseerd met onder meer de toevoeging van LED-verlichting aan zowel de koplampen als de achterlichten. Er werd een eigen uitlaatsysteem met side pipes ontwikkeld en de auto staat 20 mm lager in vergelijking met het origineel dankzij Eibach veren.

Minstens zo indrukwekkend is het interieur. Vrijwel de gehele binnenkant is in leder afgewerkt. Vilner heeft bewust gekozen voor gebruikt leder, zodat het niet te gelikt oogt. In de basis is dit immers een auto uit de jaren zeventig. De blauwe exterieurkleur komt onder meer terug op de gordels, de stoelstiksels en de vloermatten.

Nu de restomod klaar is heeft Vilner de auto te koop gezet. Voor 75.000 euro is deze unieke Datsun van jou. Volgens de tuner een ‘zacht prijsje’ gezien het werk dat ze aan de Fairlady uit 1976 hebben gehad.