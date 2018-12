Vilner’s knalrode E30 M3 heeft een verrassing in zijn neus

En nee, het is geen smerig snotje of residu van een witte pretlijn.

Het moge duidelijk zijn dat BMW niet van plan is om ooit nog het iconische recept van verleden M3’s uit de kast te trekken en toe te passen op toekomstige generaties van de 3 Serie. Zodoende moeten we ons richten tot derden om onze fix, een broodnodige dosis nostalgie, te kunnen consumeren. De vaardige kunstenaars van het Bulgaarse Vilner Garage hebben onze gebeden verhoord en presenteren vandaag een haarfijne BMW E30 M3.

Het in Sofia gebaseerde bedrijf heeft een waar huzarenstuk ter wereld gebracht, gehuld in een scharlakenrode tint die Imola Red II wordt genoemd. De legendarische sportcoupé is gebaseerd op een E30 M3 uit 1990 en Vilner heeft het model zeer speciaal gemaakt door deze de zalige, zeldzame bodykit van het Evolution II-model te geven. De bolide rolt op een set 18″ velgen van BBS, die perfect bij de stijl van de auto passen.

Binnenin de auto vinden we wederom het uitmuntende werk van Vilner. De Bulgaren zijn heer en meester als het aankomt op het renoveren en vernieuwen van interieurs en dit is ook te zien bij de E30 in kwestie. Als een soort Oost-Europees Singer hebben zij de binnenzijde van de gehoekte 3 Serie getransformeerd tot een waar retroparadijs. De bekleding van de M3 is een wonderbaarlijke mix van tartan, het van oorsprong Schotse en Keltische geruite patroon, en ouderwets leer. Echter vinden we eveneens voldoende race-invloeden, want naast een rolkooi – waarvoor de achterste stoelen verwijderd moesten worden – heeft de E30 een Momo-stuur, kuipstoelen en zijn alle onnodige zaken verdwenen. Mede hierdoor weegt de auto slechts 1.200 kg.

Het sportieve karakter van de E30 M3 krijgt extra tractie door het feit dat Vilner de originele krachtbron heeft verwisseld voor de 3,2-liter zes-in-lijnmotor uit de E36 M3. De zescilinder produceert 317 pk en 350 Nm en is verbonden aan een handgeschakelde vijfbak. De unieke M3 zal hierom een genot zijn om te besturen.