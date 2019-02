Is 700 Nm voldoende voor de nieuwe Audi SQ5 TDI?

Sehr schön.

Bij de introductie van de nieuwe Audi SQ5 (rijtest) zagen we de Duitsers de TDI-dieselmotor uit de auto trekken, om daarvoor in de plaats een benzineblok in de SUV te leggen. Helemaal van het pad geraakt zijn ze bij Audi echter niet, want inmiddels heeft Audi aangekondigd dat de tweede generatie van de SQ5 ook met een sterke diesel geleverd zal worden.

Qua vermogen doet de 3.0 V6 TDI met mild-hybride systeem niet bepaald onder voor zijn op benzine opererende broer. Waar de 3.0 TFSI precies 354 pk en 500 Nm produceert, levert de drieliter TDI 347 pk en een zeer smakelijke 700 Nm aan koppel. Dankzij de elektrische compressor is dit koppel vrijwel direct beschikbaar. Tussen de 2.500 en 3.100 toeren beschikt je rechtervoet over de volledige 700 Nm. Hiermee snelt de auto in 5,1 seconden naar de 100 km/u, waarmee hij dat 0,3 seconden vlugger doet dan de benzineversie. Zijn topsnelheid ligt op een oer-Duitse 250 km/u. Schakelen geschiedt in de SQ5 TDI uiteraard middels een achttraps S Tronic-automaat.

De SQ5 TDI heeft op een dikke dieseltor na ook standaard vierwielaandrijving en een zelfsperrend middendifferentieel, dat het koppel tussen de voor- en achteras verdeelt in een verhouding van 60:40. Deze verhouding kan afhankelijk van de situatie omgezet worden. Maximaal 70 procent kan naar de vooras, of 85 procent kan naar de achteras. Tenslotte heeft de SQ5 TDI een sportief chassis met dempercontrole.

De Audi SQ5 TDI wordt in maart op de markt gebracht. Prijzen zijn vooralsnog niet bekend, maar lang zal het niet duren voordat we die te horen krijgen.