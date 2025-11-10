Althans, als je van cartoons houdt. Anders niet…
Soms vraag je je af of autofabrikanten nog wel weten wat automobilisten echt willen. Sneller laden? Meer actieradius? Meer knoppen? Allemaal een beetje gewoontjes. Aldus Kia. Zij dachten, die actieradius kennen we nou wel, laten we iets doen met Disney.
En zo komt er binnenkort een reeks digitale thema’s waarmee je de displays in je Kia kunt omtoveren tot scènes uit The Lion King, Toy Story, The Avengers of The Mandalorian.
Deze optie zou verplicht moeten worden
Het klinkt als een grap, maar het is een serieuze optie. Een samenwerking met Disney maakt het mogelijk om het complete infotainmentscherm aan te passen aan je favoriete filmwereld. De kleuren, het lettertype, de animaties, alles beweegt mee. Kia noemt het “een nieuwe stap in digitale personalisatie”. De rest van ons noemt het waarschijnlijk “een leuke gimmick die je drie dagen gebruikt”.
De eerste vijf thema’s komen later dit jaar beschikbaar en tegen 2026 moeten dat er zo’n dertig zijn. Ze verschijnen in de Kia Connect Store, waar je ze tegen betaling kunt downloaden. Uiteraard met een speciale Disney-hoek vol campagnes en evenementen, want sentiment verkoopt.
Is het een nuttige optie? Nee. Wordt je auto er beter van? Ook niet. Maar het is wel charmant, op een vreemde manier. In een tijd waarin elke fabrikant zijn auto’s probeert te onderscheiden met nog meer schermen en pixels, kiest Kia tenminste voor een glimlach.
Het is volstrekt onzinnig, maar misschien juist daarom een beetje leuk…
Reacties
Stronjzki Kadalic zegt
Zoals u wil, my Sir…
Stronjzki Kadalic zegt
Zo goed, my Lord?
Tonnie zegt
Dat werd tijd. Zo’n twintig jaar geleden had je tontom opties om je voertuigje zelf te kiezen en allerlei talen, stemmen en accenten om je navigatie te personaliseren. Als kind was dat fantastisch en m’n ouders hadden er ook wel lol om.
Edge zegt
Misschien ben ik dan een volwassen kind, maar ik vind dat nog steeds leuk. Ik heb voor mijn Waze een audiopack gedownload waarmee de routes en waarschuwingen door Arnold Schwarzenegger als Terminator worden ingesproken, met als hoogtepunt de “Hasta la vista baby” als je op je bestemming aankomt.
DeWitteCondor zegt
Wij zijn thuis enorme Toy Story fans (jonge kinderen, maar stiekem ikzelf ook) dus dit lijkt me vrij briljant. Maar als ik hiervoor een Kia moet kopen … toch maar niet.
mashell zegt
Ik haat smurfen! En gelukkig doen die ook niet mee. Overigens zou dit ook praktisch kunnen zijn, zo’n Disney figuur is vaak een stuk gemakkelijker te herkennen dan zo’n gestileerd icoon dat er anders staat. Als je eenmaal weet dat Donald de instellingen is dan werkt het feilloos.