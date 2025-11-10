Althans, als je van cartoons houdt. Anders niet…

Soms vraag je je af of autofabrikanten nog wel weten wat automobilisten echt willen. Sneller laden? Meer actieradius? Meer knoppen? Allemaal een beetje gewoontjes. Aldus Kia. Zij dachten, die actieradius kennen we nou wel, laten we iets doen met Disney.

En zo komt er binnenkort een reeks digitale thema’s waarmee je de displays in je Kia kunt omtoveren tot scènes uit The Lion King, Toy Story, The Avengers of The Mandalorian.

Deze optie zou verplicht moeten worden

Het klinkt als een grap, maar het is een serieuze optie. Een samenwerking met Disney maakt het mogelijk om het complete infotainmentscherm aan te passen aan je favoriete filmwereld. De kleuren, het lettertype, de animaties, alles beweegt mee. Kia noemt het “een nieuwe stap in digitale personalisatie”. De rest van ons noemt het waarschijnlijk “een leuke gimmick die je drie dagen gebruikt”.

De eerste vijf thema’s komen later dit jaar beschikbaar en tegen 2026 moeten dat er zo’n dertig zijn. Ze verschijnen in de Kia Connect Store, waar je ze tegen betaling kunt downloaden. Uiteraard met een speciale Disney-hoek vol campagnes en evenementen, want sentiment verkoopt.

Is het een nuttige optie? Nee. Wordt je auto er beter van? Ook niet. Maar het is wel charmant, op een vreemde manier. In een tijd waarin elke fabrikant zijn auto’s probeert te onderscheiden met nog meer schermen en pixels, kiest Kia tenminste voor een glimlach.

Het is volstrekt onzinnig, maar misschien juist daarom een beetje leuk…