Kia bouwt even een offroadversie van de Range Rover

Als twee druppels water, nietwaar?

Zou Kia met deze persbeelden op zoek zijn geweest naar vergelijkingen met de luxe SUV uit het Verenigd Koninkrijk? Ik bedoel; kom op, ook nog een carrosseriekleur die synoniem is met de moderne Range Rover? Dat ligt er wel heel dik bovenop, toch?

De Telluride is vernoemd naar een gelijknamig stadje in Colorado. Een beetje als Jeep een Moab uitbrengt dus. Je kijkt hier naar de tweede generatie van de Kia Telluride. De vorige generatie kwam in 2020 op de Amerikaanse markt en werd meteen een van de bestverkochte Kia’s daar. Vijf jaar later is het dus tijd voor een nieuwe Telluride.

Voor ons is het een joekel van een SUV. De SUV is 5,58 meter lang met een wielbasis van 3,65 meter. Aan hoofdruimte geen gebrek door een hoogte van twee meter. Het is ook de grootste Kia in Amerika, maar toch noemen ze daar dit model een ‘midsize SUV’.

RaRo van Kia?

Vooral van de zij- en achterkant doet de Telluride denken aan de luxe SUV’s der luxe SUV’s. Daar is het ontwerp vrij vlak met verzonken deurgrepen en smalle achterlichten. Chique zou ik het bijna willen noemen. Wie nog wat beter kijkt, ziet dat de Telluride hier op offroad-banden staat.

Bekijk je het model vervolgens van de voorkant, dan weet je dat je te maken hebt met een ruige Zuid-Koreaan. Er zitten diepe inkepingen in de motorkap, de grille ziet er robuust uit en net als de rest van de voorbumper.

Deze combinatie van chique en robuust is precies wat de ontwerpers hebben geprobeerd samen te vatten in de Telluride. Het interieur hangt natuurlijk meer aan de chique kant van die twee uitersten. De volledig nieuw ontworpen cabine oogt rustig. Er is een dual-screen opstelling met twee 12,3-inch displays. Verder vinden we houten en metalen delen en in de duurste uitvoeringen kun je kiezen voor tweekleurige lederen stoelbekleding.

Informatie over de krachtbron brengt Kia later deze maand bij de fysieke onthulling van de nieuwe Telluride op de Los Angeles Auto Show. Dikke kans dat je kunt kiezen uit 2,5-liter viercilinder met turbocharger en een 3,5-liter V6. Dat zijn namelijk de motoren in zijn broertje van Hyundai, de Palisade.

Een waarschuwing voor rijders van de Telluride: pas op als je er ook echt mee in Telluride gaat rijden.