Deze origineel Nederlandse Ferrari is nu 2 tot 3 keer zoveel waard

Maar er wordt gelukkig nog steeds mee gereden.

Iemand met oppervlakkig autokennis zal misschien denken ‘hé, een 458’ bij het zien van de bovenstaande auto, maar dit is niet zomaar een 458. Het gaat hier om de uiterst zeldzame 458 Speciale A. Dat is de cabrioversie van de hardcore versie van de 458.

Ferrari zette met deze auto de traditie voort die begonnen was met de 430 Scuderia Spider 16M. Met deze gelimiteerde open versie van de Scuderia vierden ze in 2008 hun 16de Formule 1-wereldtitel. Dat was tot nu toe ook hun laatste, dus met de 458 Speciale A hadden ze niks te vieren.

Je kunt de Speciale A wel zien als het uitzwaaimodel van de 458, en daarmee ook van de atmosferische V8. De auto werd in 2014 geïntroduceerd, terwijl in 2015 het doek viel voor de 458. Net als in de coupé levert de ongeblazen achtcilinder een royale 605 pk. En dankzij het open dak kun je extra genieten van de soundtrack. Niet gek dat dit een zeer gewilde auto is. Nog even los van het feit dat er maar 499 van gebouwd zijn.

Het aantal origineel Nederlandse Speciale A’s is op één hand te tellen, maar dit gespotte exemplaar is er eentje. Dit was destijds (januari 2015) de eerste op Nederlands kenteken. Eerder dit jaar is de auto in handen gekomen van de tweede eigenaar.

De nieuwprijs van deze Ferrari was €376.040, en daar is geen cent op afgeschreven. Integendeel. Omdat er weinig te koop staan is de actuele waarde lastig te bepalen, maar deze maand werd er nog een exemplaar geveild voor €1,4 miljoen. Dat was er weliswaar eentje met extreem weinig kilometers, maar toch. De eerste eigenaar heeft dikke winst gemaakt toen hij deze auto eerder dit jaar verkocht, dat is een ding wat zeker is.

Collector’s item of niet, er wordt gelukkig nog wel mee gereden, zoals deze spot van @marcel050 bewijst. Daarmee schrijft hij deze week de Autoblog Spot van de Week op zijn naam. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Ferrari op Autoblog Spots!