Ziggo verwijdert NSB grap Olav Mol

Hoewel radicaal links afgelopen week antisemitisme weer salonfähig tracht te maken, vindt Ziggo NSB referenties bij nader inzien nog niet bon ton. Ook niet uit de mond van Olav Mol.

Olav Mol was decennialang onlosmakelijk verbonden met de Formule 1 in Nederland. In zekere zin geldt dat nog steeds natuurlijk, maar dezer dagen doet de enthousiaste verslaggever dat wel iets meer vanaf de zijlijn. Regelmatig schuift hij aan bij de tafel van het Race Cafe om daar zijn visie op de sport te delen.

Daarbij zijn er wel twee dingetjes die opvallen. Olav is nogal overtuigd van zijn eigen visie. Op zich niks mis mee natuurlijk, een beetje convictie achter je mening. Doch Wim Kieft zou het wellicht omschrijven als ‘die is er wel in gaan geloven hè’. Een analogie die een opleider mij ooit meegaf in het ziekenhuis was dat ik zou gaan merken dat specialisten naarmate de jaren volgen doorgaans met steeds grotere stelligheid, steeds grotere onzin gingen verkopen. Uiteraard een valkuil waar je zelf ook niet in moet vallen, maar gelukkig hebben wij scribenten daar de comments voor.

Enfin, het tweede dat nogal opvallend is, is dat Olav een bril op heeft die dezelfde kleur heeft als Donald Trump. Nu is het natuurlijk verleidelijk als Nederlander om enorm fan te zijn van Max Verstappen. Want ja, hij is de beste coureur van zijn generatie (by far). En misschien zelfs de beste ooit. Sommige inhaalacties in de F1, maar ook de F3, waren oogvocht-inducerend fraai. Maar dat ontslaat je als ‘serieuze’ journalist natuurlijk niet om ook naar Max’ fouten te kijken.

Soms gaat hij gewoon in tokkie-modus. Zoals in Spanje dit jaar en in Mexico vorig jaar. Niet erg, Senna en Schumacher deden het ook wel eens. Maar je moet het wel kunnen benoemen. Zeker als je tegelijkertijd fulmineert over de pro-Britse bias van de ‘Britse pers’.

Dat laatste lukt Olav eigenlijk al een tijdje niet meer. Max is de kip met de gouden eieren voor de Nederlandse autosport(journalist) en alles wat ‘ie doet is goud. Dus ook als Max expres Russell torpedeert en eigenlijk gewoon een zwarte vlag had moeten hebben, is het George zijn fout. Die faeces vliegt niet bij ons, want wij blijven natuurlijk wel fair en balanced.

Enfin, nu Russell de grote vijand is geworden, ging Olav na de Grand Prix van Canada nog even los op de Brit. Hij maakte bijvoorbeeld de opmerking ‘Russell is de man die gewoon als ze binnen komen lopen in huis roept ‘Ze zitten op zolder! Dat is Russell’. Een heldere onsmakelijke verwijzing naar de Jodenvervolging in de tweede wereldoorlog dus.

In eerste instantie vond Ziggo het wel grappig en plaatste het fragment voorzien van een lachende emoji op de webz. Maar na wat ‘constructieve feedback‘ is dit filmpje stilzwijgend verwijderd. Excuses of iets dergelijks zijn er (nog) niet, doch acties spreken luider dan woorden. Waarvan akte. En doorrrrr.