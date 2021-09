Hoera! Ford gaat meer namen uit het verleden halen

Ford lijkt hard bezig te zijn met nieuwe, eh, oude namen geven aan huidige modellen. Goed nieuws: dat gaat door.

Ford heeft in hun verleden een groot aantal namen gehad en in tegenstelling tot andere fabrikanten, heeft er niet altijd even veel systeem in gezeten. Toch zijn er ondanks dat veel namen geweest. Ford wist altijd wel een nieuwe naam te vinden voor iets wat er nog niet was.

Oude nieuwe namen van Ford

Er is echter een nieuwe trend. Ford vist namelijk steeds vaker hun namen uit het verleden. De nieuwe compacte crossover heet Puma, zoals het coupeetje uit de jaren ’90. Op een bepaalde manier is Mustang ook een ‘historische’ naam, ware het niet dat de Mustang Coupé parallel leeft aan de elektrische Mustang Mach-E. Ook heeft Ford de Bronco een nieuw leven ingeblazen, maar dan wel als wat het was: een rasechte offroader. Iets wat ondergetekende niet wist: ook Kuga is een historische naam, het is een verbastering op Cougar. Een naam die we kennen uit het verre verleden en het iets minder verre verleden.

Meer

Deze strategie die Ford kiest voor hun namen heeft lovers en haters. Het is leuk om auto’s te vernoemen naar historische auto’s, maar men vindt er nog wel eens wat van dat namen van leuke sportwagens op SUV’s eindigen. Autocar sprak met designchef van Ford Europa Murat Güeler, die hintte op meer van dit.

Identiteit

Ford gaat volgens Gueler door met namen uit het verleden vissen. Helaas wordt het nog niet concreter dan dat, maar wel wordt duidelijk waarom. “Er komt vanuit China steeds meer concurrentie en de Koreanen vormen zelfs al een gevaar met interessante designs en sterke verkoopargumenten. Hoe ga je daar jezelf in onderscheiden?” De namen worden een strategie om wat emotie toe te voegen aan de producten. Alsof het Italianen zijn.

Het werkt

Gueler erkent dat namen als Mustang Mach-E bij Ford voor opschudding hebben gezorgd in de autowereld. Volgens hem was het echter een juiste zet, omdat het wel wat kracht zet achter het model. Goed of slecht is dat een reden dat de auto beter verkoopt. Dat is natuurlijk waar je op doelt als autofabrikant.

Dus, welke naam moet afgestoft worden? Cortina? Capri of Probe? Misschien zelfs Thunderbird? Laat het weten!